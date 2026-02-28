В результате атак Израиля и США погибли больше 200 человек, пострадали более 700 — Иранский Красный Полумесяц

Иранское общество Красного Полумесяца заявило, что в результате американских и израильских ударов по территории Ирана погиб как минимум 201 человек, а 747 получили ранения различной степени тяжести. На эти цифры ссылаются иранские СМИ и агентство Reuters. От обстрелов пострадали 24 иранских провинции из 31.

Агентство со ссылкой на очевидцев сообщает, что жители Тегерана стараются как можно скорее покинуть город, так как находиться там особенно небезопасно. К этому призывают и местные власти.

85 человек, по сообщениям официальных иранских СМИ, погибли при ударе по школе для девочек в Минабе. Еще 92 человека получили ранения.

В Израиле в результате ответных ударов со стороны Ирана пострадали 89 человек, о погибших не сообщается. Об этом заявила израильская служба скорой помощи Маген Давид Адом. Большинство пострадавших получили травмы на пути к укрытиям. В Кафр-Касеме в результате падения обломков ракеты на овчарню погибли несколько овец.

В Кувейте, как сообщает независимое медиа Iran International, в результате иранских ударов пострадали 12 мирных жителей и трое военнослужащих кувейтской армии.

В ОАЭ четыре человека получили травмы в результате удара БПЛА по отелю Fairmont The Palm в Дубае.