Президент США Дональд Трамп подтвердил участие США в ударах по Ирану. Это следует из опубликованного им восьмиминутного видео в Truth Social.

В своем обращении Трамп сообщил, что американские военные начали «полномасштабные боевые действия» в Иране:

«Наша цель — защитить американский народ, устранив непосредственные угрозы со стороны иранского режима, жестокой группы очень ужасных людей. Его деятельность напрямую угрожает Соединенным Штатам, нашим войскам, нашим базам за рубежом и нашим союзникам по всему миру», — сказал Трамп (цитата по NYT).

Трамп в своем обращении призвал иранских силовиков сложить оружие, а также обратился непосредственно к народу Ирана. Местных жителей он призвал пока оставаться дома, а после окончания операции — взять под контроль правительство страны:

«Это, вероятно, ваш единственный шанс на протяжении многих поколений. Много лет вы просили помощи у Америки, но так и не получили ее. Ни один президент не был готов сделать то, что я готов сделать сегодня».

Израильские военные нанесли удар по территории Ирана утром 28 февраля. Ранее израильские СМИ, а также мировые агентства сообщали, что эта операция проводится совместно с США, однако официального подтверждения этой информации не было.

