Основателя пропагандистского издания Readovka Костылева отправили в СИЗО по делу о хищении 1 млрд рублей у Минобороны на закупках БПЛА

Тверской суд Москвы арестовал бывшего главного редактора медиахолдинга Readovka Алексея Костылева. По решению суда он проведет под стражей два месяца — до 25 апреля 2026 года, сообщают «Ведомости».

Согласно материалам, которые были оглашены в суде, экс-главреду вменяется хищение 1 млрд рублей у Министерства обороны в рамках исполнения гособоронзаказа на поставку беспилотников. Военное ведомство признано потерпевшей стороной по делу.

Защита добивалась домашнего ареста, ссылаясь на состояние здоровья подзащитного. Судья Анна Баженова приобщила к материалам дела медицинские документы, подтверждающие серьезные травмы и сотрясение мозга, которые Костылев получил в ДТП в 2024 году в Смоленской области. В числе аргументов адвокаты привели и его награды. Кроме того, защитники указали, что их доверитель физически не способен скрыться от следствия — по их словам, он не в состоянии пробежать даже несколько метров. Решение суда адвокаты намерены обжаловать в ближайшие дни. В случае обвинительного приговора Костылеву грозит до десяти лет лишения свободы.

В редакции Readovka заявили, что уголовное дело никак не связано с издательской деятельностью холдинга, а руководство оказывает следствию полное содействие. Костылев основал Readovka в 2014 году как региональное смоленское издание, которое впоследствии выросло в федеральный медиахолдинг. В августе 2025 года он вышел из состава учредителей и собственников, заявив о планах сосредоточиться на других проектах.

Костылева задержали в Москве 25 февраля. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Дело расследует ГСУ ГУ МВД по Москве.

Readovka известна как одно из наиболее активных провоенных изданий России. Связи Костылева с военным ведомством не ограничивались медийной поддержкой: по данным совместного расследования «Медузы» и The Bell, еще весной 2022 года он участвовал в совещании в Минобороны, где обсуждалось снабжение армии зимним обмундированием. Согласно данным Института изучения войны (ISW), в российском бюджете на 2025 год для Readovka было предусмотрено 49 млн рублей в рамках государственного финансирования пропаганды в соцсетях.

