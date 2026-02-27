Yle: После запрета на телефоны в финских школах дети стали больше общаться друг с другом, играть в развивающие игры, сократился буллинг

После того, как в Финляндии вступил в силу закон, разрешающий школам запрещать ученикам пользоваться смартфонами, жизнь в местных средних школах заметно изменилась. Все семь директоров, опрошенных финской телерадиокомпанией Yle, оценили последствия введенного запрета как положительные.

По словам директоров, ученики стали общительнее, а уровень буллинга существенно снизился — и это заметно даже в школьных коридорах. «Ученики смотрят друг другу в глаза и здороваются. Это меня радует — мы вернули зрительный контакт и приветствия», — рассказала Ханна Алава, директор средней школы Salpausselän в Лахти. Директор школы Nurmo в Сейнайоки Хенри Леппяахо отметил, что разговоры и взаимодействие между учениками «явно возросли», а сами школьники теперь смотрят по сторонам, а не в экраны.

Запрет подстегнул интерес к занятиям в реальном мире. Директор школы Lyseon Lukio в Йоэнсуу Анна Ренко сообщила, что школа закупила настольные игры и оборудование для настольного тенниса — и всё это активно используется. В школе Napapiiri в Рованиеми ученики вспомнили о карточных играх, вязании крючком и рисовании. «Я с удовольствием наблюдаю, как дети и молодежь больше общаются», — сказала директор Тийна Мёлляри.

Педагоги также зафиксировали снижение буллинга. Мари Лийканен, директор средней школы Emäkosken в Нокии, отметила, что раньше почти все случаи травли были так или иначе связаны с публикациями в соцсетях и тайной съемкой, а «сегодня расследовать подобное приходится значительно меньше». Ее коллега из Лахти подтвердила: тайная фотосъемка среди учеников заметно сократилась.

Директора обратили внимание еще на одну перемену: ученики стали замечать одиноких сверстников. «Почти не осталось тех, кто проводит перемены в одиночестве. Каждый нашел какую-то компанию», — сказала Лийканен. Вместе с тем один директор указал на обратную сторону: без телефона, за которым можно было спрятаться, ученику без друзей стало сложнее оставаться незамеченным. И он считает это скорее плюсом — такого ребенка теперь быстрее удается включить в систему поддержки.

Летом 2023 года ЮНЕСКО выпустила отчет, в котором содержится призыв ввести глобальный запрет на использование учениками смартфонов в школах. В нем говорилось, что это поможет улучшить процесс обучения, избавит детей от отвлекающего фактора, улучшит их эмоциональное состояние и уменьшит количество случаев кибербуллинга.