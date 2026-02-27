Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож вышел из российского гражданства — Bloomberg

Основатель «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства — примерно через два года после того, как продал свою долю в крупнейшем российском поисковике. Подтверждение об утрате гражданства он получил на этой неделе, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Представитель Nebius Group — компании, которую Волож развивает сейчас, — от комментариев отказался.

Как отмечает агентство, Волож присоединился к немногочисленной группе бизнесменов советского происхождения, отказавшихся от российских паспортов после начала полномасштабного вторжения в Украину. Ранее это сделали основатель DST Global Юрий Мильнер и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков. Волож имеет израильское гражданство и живет в Израиле уже более десяти лет.

Торги акциями «Яндекса» на бирже Nasdaq были приостановлены сразу после вторжения России в Украину в феврале 2022 года. В июне того же года Волож ушел с поста гендиректора после включения в санкционный список ЕС — Евросоюз тогда указал на роль «Яндекса» в распространении российской пропаганды и дезинформации. В 2023 году Волож публично осудил вторжение в Украину, после чего санкции с него были сняты.

В 2024 году российский бизнес «Яндекса» был продан группе российских инвесторов за $5,2 млрд, нидерландская холдинговая компания переименована из Yandex в Nebius Group NV, а сам Волож сосредоточился на международных активах. Компания вернулась к торгам на Nasdaq и переориентировалась на строительство и эксплуатацию дата-центров для нужд искусственного интеллекта. Nebius заключила соглашения с Meta и Microsoft о поставке специализированной ИИ-инфраструктуры.

За последний год рыночная капитализация Nebius почти утроилась и составила около $25 млрд. Семья Воложа контролирует около 13% компании. Личное состояние бизнесмена оценивается в $3,3 млрд по версии Bloomberg Billionaires Index.

