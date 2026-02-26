Как минимум в 70 российских учебных заведениях студентов вербуют на войну против Украины — «Эхо»

Издание «Эхо» сообщило о масштабной кампании по вербовке студентов для участия в войне против Украины. Редакция обнаружила публичные сообщения об агитации в 57 вузах и 13 колледжах и техникумах в 23 регионах России и аннексированном Крыму. Журналисты отмечают, что реальное число учебных заведений, где ведется набор, вероятно, значительно выше.

Речь идет о фактически общенациональной кампании. Накануне издание T-Invariant сообщило, что для вузов вводятся квоты по вербовке студентов в так называемые войска беспилотных систем. В частности, в Дальневосточном федеральном университете в феврале требовалось набрать 32 человека — соответствующую таблицу с разбивкой по подразделениям опубликовала бывший советник ректора Марина Баринова. По данным T-Invariant, о квотах сообщают и сотрудники других университетов. Так, в Новосибирском государственном педагогическом университете, по словам источника издания, установлена квота в 109 человек до апреля 2026 года, а факультетам доведены персональные показатели.

По данным «Эха», в объявлениях и на встречах со студентами заключение контракта с Минобороны продвигают как участие в «высокотехнологичных» подразделениях беспилотных систем, обещая крупные выплаты, дополнительные надбавки от самих вузов, совмещение службы с учебой и академический отпуск с возможностью «спокойно вернуться к занятиям». Среди распространенных обещаний — перевод на бюджет, погашение академической задолженности, освобождение от срочной службы и «гарантированное увольнение» после истечения срока контракта.

Одновременно фиксируются случаи давления. Студентов обязывают посещать вербовочные собрания, угрожая дисциплинарными мерами за неявку. Учащихся с низкой успеваемостью вызывают к руководству для персональных бесед. В Новосибирске директор колледжа транспортных технологий Мария Кирсанова публично назвала отказавшихся подписывать контракт 18-летних студентов «трусами», после чего им показали пропагандистский фильм. Позднее она заявила, что действовала эмоционально, но от своих слов не отказалась.

Юрист «Движения сознательных отказчиков» Артём Клыга указывает, что обещания вузов могут не соответствовать действительности. По его словам, в Высшей школе экономики студентам, которым обещали увольнение через год, фактически предлагают обычный военный контракт без возможности расторжения. В приложении к контракту, который предлагают учащимся Ульяновского колледжа культуры и искусства, указано, что служба именно в «беспилотных войсках» не гарантируется — контрактника могут перевести, например, в пехоту.

«Подписание контракта для прохождения службы в войсках беспилотных систем юридически не отличается ничем от подписания того же контракта под давлением в СИЗО или в войсковой части. Гарантий вернуться живым, как и гарантий уволиться по собственному желанию, нет в законе», — объясняет Клыга.

Список учебных заведений, где, по данным «Эха», зафиксирована вербовка студентов:

Башкортостан

Уфимский университет науки и технологий

Белгородская область

Белгородский государственный технологический университет

Брянская область

Филиал Орловского государственного университета (Карачев)

Волгоградская область

Вузы:

Волгоградский государственный университет

Волгоградский государственный медицинский университет

Колледжи и техникумы:

Колледж Волжского института экономики, педагогики и права

Воронежская область

Воронежский государственный университет

Краснодарский край

Вузы:

Кубанский государственный университет

Сочинский государственный университет

Колледжи и техникумы:

Анапский индустриальный техникум

Краснодарский машиностроительный колледж

Красноярский край

Сибирский федеральный университет

Аннексированный Крым

Филиал Российского государственного университета правосудия (Симферополь)

Курская область

Юго-Западный государственный университет

Липецкая область

Липецкий государственный педагогический университет

Москва

Вузы:

Высшая школа экономики

Московский государственный педагогический университет

Московский государственный технический университет им. Баумана

Московская государственная юридическая академия

Московский физико-технический институт

Российский университет транспорта (МИИТ)

Российский экономический университет им. Плеханова

Российский технологический университет

Первый Московский государственный медицинский университет (Сеченовский университет)

Колледжи и техникумы:

Медицинский колледж № 2

Политехнический колледж им. Годовикова

Московский технологический колледж им. Лихачева

Технологический колледж № 34

Московская область

Технологический университет им. Леонова (Королёв)

Нижегородская область

Институт пищевых технологий и дизайна

Новосибирская область

Вузы:

Новосибирский государственный университет

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет

Новосибирский государственный педагогический университет

Новосибирский юридический институт

Колледжи и техникумы:

Новосибирский колледж транспортных технологий

Оренбургская область

Оренбургский колледж экономики и информатики

Приморский край

Дальневосточный федеральный университет

Ростовская область

Донской государственный технический университет

Южный федеральный университет

Республика Алтай

Горно-Алтайский государственный университет

Санкт-Петербург

Вузы:

Санкт-Петербургский государственный университет

Ленинградский государственный университет им. Пушкина

Балтийский государственный университет «Военмех»

Высшая школа экономики

Университет морского и речного флота

Санкт-Петербургский политехнический университет

Санкт-Петербургский государственный университет коммуникаций

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (ЛЭТИ)

Санкт-Петербургский государственный экономический университет



Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет

Университет ИТМО



Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП)

Президентская академия (РАНХиГС)

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет

Санкт-Петербургский государственный институт культуры

Петербургский государственный университет путей сообщения

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации

Колледжи и техникумы:

Петровский колледж

Саратовская область

Саратовская государственная юридическая академия

Свердловская область

Уральский федеральный университет

Уральский государственный юридический университет

Северная Осетия

Филиал Финансового университета при правительстве РФ

Татарстан

Вузы:

Казанский государственный университет

Казанский государственный архитектурно-строительный университет

Казанский государственный аграрный университет

Казанский национальный исследовательский технологический университет

Колледжи и техникумы:

— Нижнекамский политехнический колледж

— Колледж при Казанском инновационном университете

Ульяновская область

Вузы:

Ульяновский институт гражданской авиации

Колледжи и техникумы:

Ульяновский колледж культуры и искусства

По данным «Эха», география кампании и единый характер агитации свидетельствуют о централизованном характере набора. При этом правозащитники предупреждают, что заключение контракта фактически лишает студентов возможности самостоятельно прекратить службу и не дает юридических гарантий возврата к учебе.

