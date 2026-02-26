Бывший охранник Путина и друг Пригожина Алексей Дюмин назначен в комиссию по развитию ИИ при президенте

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комиссии при главе государства по вопросам развития технологий искусственного интеллекта, об этом сообщает ТАСС. В состав нового органа вошел в том числе бывший охранник Путина и друг Евгения Пригожина Алексей Дюмин.
Согласно президентскому указу, комиссия создана «в целях повышения эффективности формирования и реализации государственной политики» в сфере создания и внедрения технологий ИИ. В числе задач — координация работы федеральных органов власти, Банка России и регионов, а также выработка стратегических подходов к разработке ИИ с учетом задач экономики, социальной сферы, госуправления, национальной обороны и безопасности. Отдельно упоминаются создание фундаментальных моделей, развитие вычислительных мощностей и электронной компонентной базы.
У комиссии будет два сопредседателя — вице-премьер Дмитрий Григоренко и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин. В состав также вошли глава Сбербанка Герман Греф, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, мэр Москвы Сергей Собянин, министр цифрового развития Максут Шадаев, спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, советник «Яндекса» Тигран Худавердян, губернатор Московской области Андрей Воробьёв и помощник президента Алексей Дюмин.
Охранник Путина и друг Пригожина
В 1990-х и 2000-х годах Дюмин служил в Федеральной службе охраны и работал в Службе безопасности президента, где был офицером охраны в период первого и второго президентских сроков Путина. Позднее он занимал руководящие должности в Минобороны, в том числе курировал боевую подготовку и имущественный блок ведомства. В 2014 году, по данным СМИ, Дюмин занимал должность заместителя начальника ГРУ и командующего силами специальных операций. Его имя упоминалось в публикациях о событиях февраля 2014 года в Украине и операции по аннексии Крыма. В 2016 году Дюмин был назначен на должность губернатора Тульской области.
Дюмин и Путин
В 2019 году The Insider писал о связях Дюмина с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным: деловые успехи структур, связанных с Пригожиным, совпадали с карьерными этапами Дюмина — от службы в охране президента до работы в Минобороны и назначения губернатором Тульской области. В частности, после назначения Дюмина в регион подрядчики, связываемые с Пригожиным, получили ряд контрактов в Тульской области.
В августе 2023 года, после гибели Пригожина, Дюмин опубликовал соболезнования, назвав его «настоящим патриотом, решительным и бесстрашным» и заявив, что «Родина его не забудет». Несмотря на близость с «мятежником» Пригожиным Дюмин не попал в опалу. Напротив, после окончания губернаторского срока в 2024 году он был назначен помощником президента и секретарем Госсовета, а спустя четыре месяца также получил кресло в Совете безопасности.
Путин и ИИ
Ранее Владимир Путин неоднократно публично высказывался о значении искусственного интеллекта в экономике, военном секторе и медицине — в том числе в контексте продления жизни.
В июле 2025 года на встрече с главой Сберабанка Германом Грефом Путин сказал, что России в сфере ИИ удалось «не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением», сообщало РИА «Новости». Путин поблагодарил руководство банка за работу в этом направлении и отметил, что в «достаточно сложные времена» развитие ИИ позволило сохранить конкурентные позиции.
В августе 2025 года на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове Путин назвал ИИ «одним из вызовов современности» и связал развитие таких технологий с эффективностью экономики и обороноспособностью: «От этого будет зависеть эффективность экономики, а значит, обороноспособность страны».
В интервью индийскому изданию Aaj Tak в декабре 2025 года Путин назвал искусственный интеллект «сквозной технологией», которая «изменит жизнь обычного человека» и «в будущем изменит жизнь всего человечества». По его словам, те, кто первыми и наиболее эффективно будут использовать ИИ, получат «огромную экономическую выгоду» в экономике, обороне, образовании, науке и здравоохранении.
Отвечая на вопрос о рисках, он добавил, что эффективное использование ИИ основано на обработке больших массивов данных и требует мер по защите прав человека и персональной информации.
«Те люди, у которых есть эти базы данных, фактически могут использовать возможности ИИ и мобильных технологий. Они могут придать форму будущему людей», — заявил Путин.
В том же интервью, отвечая на вопрос о возможности бессмертия для человечества, Путин заявил о возможностях применения ИИ в медицине и генной инженерии:
«Если мы будем использовать ИИ в здравоохранении и если его использовать для создания медицинских препаратов, например, если использовать генную инженерию, то эффект будет потрясающим».