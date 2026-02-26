Бывший охранник Путина и друг Пригожина Алексей Дюмин назначен в комиссию по развитию ИИ при президенте

В 2019 году The Insider писал о связях Дюмина с основателем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным: деловые успехи структур, связанных с Пригожиным, совпадали с карьерными этапами Дюмина — от службы в охране президента до работы в Минобороны и назначения губернатором Тульской области. В частности, после назначения Дюмина в регион подрядчики, связываемые с Пригожиным, получили ряд контрактов в Тульской области.

В августе 2023 года, после гибели Пригожина, Дюмин опубликовал соболезнования, назвав его «настоящим патриотом, решительным и бесстрашным» и заявив, что «Родина его не забудет». Несмотря на близость с «мятежником» Пригожиным Дюмин не попал в опалу. Напротив, после окончания губернаторского срока в 2024 году он был назначен помощником президента и секретарем Госсовета, а спустя четыре месяца также получил кресло в Совете безопасности.

Путин и ИИ

Ранее Владимир Путин неоднократно публично высказывался о значении искусственного интеллекта в экономике, военном секторе и медицине — в том числе в контексте продления жизни.

В июле 2025 года на встрече с главой Сберабанка Германом Грефом Путин сказал, что России в сфере ИИ удалось «не только не отставать от конкурентов, но и двигаться вперед, порой даже с опережением», сообщало РИА «Новости». Путин поблагодарил руководство банка за работу в этом направлении и отметил, что в «достаточно сложные времена» развитие ИИ позволило сохранить конкурентные позиции.

В августе 2025 года на встрече с сотрудниками предприятий атомной отрасли в Сарове Путин назвал ИИ «одним из вызовов современности» и связал развитие таких технологий с эффективностью экономики и обороноспособностью: «От этого будет зависеть эффективность экономики, а значит, обороноспособность страны».

В интервью индийскому изданию Aaj Tak в декабре 2025 года Путин назвал искусственный интеллект «сквозной технологией», которая «изменит жизнь обычного человека» и «в будущем изменит жизнь всего человечества». По его словам, те, кто первыми и наиболее эффективно будут использовать ИИ, получат «огромную экономическую выгоду» в экономике, обороне, образовании, науке и здравоохранении.

Отвечая на вопрос о рисках, он добавил, что эффективное использование ИИ основано на обработке больших массивов данных и требует мер по защите прав человека и персональной информации.

«Те люди, у которых есть эти базы данных, фактически могут использовать возможности ИИ и мобильных технологий. Они могут придать форму будущему людей», — заявил Путин.

В том же интервью, отвечая на вопрос о возможности бессмертия для человечества, Путин заявил о возможностях применения ИИ в медицине и генной инженерии:

«Если мы будем использовать ИИ в здравоохранении и если его использовать для создания медицинских препаратов, например, если использовать генную инженерию, то эффект будет потрясающим».

