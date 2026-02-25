В Германии задержан подозреваемый в убийстве экс-советника Януковича Андрея Портнова

В городе Хайнсберг (земля Северный Рейн — Вестфалия) задержан предполагаемый непосредственный исполнитель убийства бывшего советника Виктора Януковича — Андрея Портнова. Об этом сообщила Национальная полиция Испании.

По данным ведомства, задержание стало результатом расследования, которое вели сотрудники Национальной полиции Испании при участии немецкого Федерального ведомства по уголовным делам (BKA). В Германию выехали сотрудники пятой группы отдела по расследованию убийств Главного управления полиции Мадрида, которые провели операцию по задержанию совместно со спецподразделением BKA.

Испанская полиция утверждает, что задержанный — именно тот человек, который 21 мая 2025 года открыл огонь у входа в учебное заведение в Позуэло-де-Аларкон — пригороде Мадрида. Следствие считает его непосредственным стрелком. В отношении него выдан европейский ордер на арест, а также европейский ордер на проведение следственных действий для обыска по месту жительства. Материалы дела засекречены, им занимается суд № 1 Позуэло-де-Аларкон.

Андрей Портнов был застрелен утром 21 мая 2025 года у входа в Американскую школу Мадрида. По данным испанских СМИ, нападавший поджидал его у школы и после нескольких выстрелов скрылся. Медики констатировали смерть на месте. Тогда следствие среди прочего рассматривало версию «сведения счетов», а также не исключало возможную связь преступления с российско-украинским конфликтом.

Портнов в 2010–2014 годах занимал ключевые посты в администрации президента Украины Виктора Януковича, в том числе был первым заместителем главы Администрации президента. Во время Евромайдана его называли одним из разработчиков так называемых законов 16 января, ужесточавших ограничения на протесты. После смены власти в 2014 году Портнов покинул Украину, позднее вернулся, а затем вновь уехал за границу. В последние годы жил в Турции и Испании.

В 2014–2015 годах Портнов находился под санкциями ЕС, впоследствии они были сняты. В украинской политике он продолжал играть заметную роль — подавал заявления против бывшего президента Петра Порошенко, а в 2019 году, по данным источника The Insider, консультировал Офис президента по юридическим вопросам. В последние годы вокруг него сохранялись политические и медийные конфликты, в том числе судебные споры с журналистами.

Испанская полиция подчеркивает, что расследование продолжается и направлено на «полное установление обстоятельств преступления». О возможных заказчиках или мотивах задержанного официально пока не сообщается.

