ОАЭ наняли компанию из сектора Газа для строительства жилого комплекса на территории, занятой Израилем — Reuters

ОАЭ наняли строительную компанию из сектора Газа для возведения жилого комплекса на десятки тысяч жителей на той части территории, которая остается под контролем израильских военных. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух израильских чиновников и двух палестинских бизнесменов.

По данным агентства, подрядчиком выступает местная компания Masoud & Ali Contracting Co. (MACC) — одна из старейших и наиболее опытных строительных фирм в секторе Газа и на Западном берегу, основанная в 1984 году. Согласно информации палестинского бизнесмена, непосредственно причастного к планированию, MACC будет действовать совместно с двумя египетскими компаниями. Комплекс займет около 30 га и будет рассчитан на многоэтажные модульные блок-секции, где смогут разместиться десятки тысяч человек.

Объект планируется возвести вблизи Рафаха на юге Газы — в районе, фактически опустевшем и разрушенном в ходе войны израильских военных с группировкой ХАМАС. Некоторые дипломаты называют проект «Эмирейтс-сити». Его строительство еще не началось, в том числе потому, что Израиль пока не одобрил соответствующие планы.

Реализация проекта с опорой на местных специалистов, а не рабочих, завезенных извне, позволит сделать его «более приемлемым для жителей Газы», поскольку создаст рабочие места и будет учитывать местные культурные особенности, считает палестинский политический аналитик Рехам Овда. Тем не менее, как отмечается, остается открытым вопрос, согласятся ли большие группы палестинцев жить или работать на подконтрольной Израилю территории.

ОАЭ являются одним из крупнейших доноров Газы с начала войны в октябре 2023 года — по словам министра иностранных дел страны, общий объем помощи составил около $3 млрд. На прошлой неделе Абу-Даби дополнительно выделил $1,2 млрд для Газы на конференции Совета мира под руководством Дональда Трампа. Однако планы по строительству жилого комплекса на конференции не обсуждались.

