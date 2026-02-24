В Риге сорвали лекцию корееведа Андрея Ланькова. Его увезли в миграционную службу Латвии

Латвийские правоохранители сорвали лекцию ученого-корееведа Андрея Ланькова «Северная Корея: чего хотят и чего боятся верхи». Его увезли в миграционную службу Латвии. Организаторы сообщили, что Ланькова в Латвии внесли в черный список. Об этом сообщило издание «Новая Газета Европа». Издание «Медуза» со ссылкой на источники сообщило, что ученого хотят депортировать в Эстонию. 25 февраля у него должна состояться лекция в Таллинне.



«Время непростое, бывает всякое. Дело житейское», — прокомментировал произошедшее Ланьков.

Агентство Дмитрия Алешковского Curiosophy.events опубликовало заявление в поддержку ученого:

«Мы считаем принципиально важным: свобода научно-популярной деятельности, свобода слова и право граждан свободно получать знания прямо гарантированы Статьей 11 Хартии основных прав Европейского союза и Статьей 10 Европейской конвенции о защите прав человека. Эти права распространяются на всех — вне зависимости от происхождения, гражданства и политической конъюнктуры.

Андрей Ланьков является гражданином государства, с которым Европейский союз поддерживает полноценные дипломатические и академические отношения. Он не нарушил ни одного закона. Он приехал читать научно-популярную лекцию аудитории, которая сама выбрала, что ей слушать.

Мы намерены использовать все законные инструменты защиты — включая обращения в правозащитные организации, европейские институты и к юридическому сообществу — чтобы отстоять права ученого и нашей аудитории и не допустить подобного в будущем».

Помимо российского, Ланьков имеет гражданство Австралии, австралийского консула уже оповестили о его задержании.



Издание T-Invariant обратило внимание, что в декабре прошлого года агентство Curiosophy.events организовало в Варшаве лекцию российского археолога Александра Бутягина, которого в итоге задержали польские правоохранители по запросу Украины. Украинская сторона обвиняет ученого в нанесении ущерба и частичном разрушении античного городища Мирмекий в оккупированном Крыму — объекта культурного наследия Украины. Бутягин до сих пор находится в польском СИЗО.

Обновлено 10:00 25 февраля. В ночь на 25 февраля Ланькова выдворили в Эстонию, о чем он рассказал в своем Telegram-канале:

«Если же говорить о причинах самого инцидента и о той логике, которой руководствовался латышский МИД в момент принятия решения, то формально мне об этом ничего не известно. Никаких объяснений о том, почему меня навечно изгнали из Латвии (в которой я провел 4 часа после тридцатилетнего перерыва), в показанных мне и адвокатам документах не содержалось», — написал он.

Ланьков добавил, что оспаривать это решение не собирается: «Никаких шагов по поводу произошедшего я предпринимать не собираюсь, не вижу в них смысла».