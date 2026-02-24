США увеличивают производство стратегических стелс-бомбардировщиков нового поколения B-21 Raider на 25%

Военно-воздушное министерство США и корпорация Northrop Grumman договорились о расширении производственных мощностей для выпуска бомбардировщика B-21 Raider, ускорив тем самым поставки самолетов нового поколения в войска, говорится в пресс-релизе ведомства.

Соглашение предусматривает использование $4,5 млрд, уже выделенных в рамках бюджета на 2025 финансовый год — так называемого «Большого прекрасного закона» Трампа. Ежегодные производственные мощности вырастут на 25%, что сократит сроки поставок при сохранении контроля над стоимостью и характеристиками самолета. Сейчас производится 6–7 таких самолетов в год.

Отмечается, что программа B-21 в 2025 году выдержала установленный график поставок, и первые машины должны появиться на авиабазе Эллсуорт в Южной Дакоте в 2027 году. Новое соглашение призвано «конвертировать стабильность программы в ускоренное развертывание боевых возможностей».

Министр ВВС Трой Мейнк подчеркнул, что B-21 является основой ударных возможностей на большой дальности и средством сдерживания. По его словам, ускорение производства гарантирует более быструю передачу боевых возможностей командованию — «укрепляя нашу способность опережать, сдерживать и при необходимости побеждать возникающие угрозы».

B-21 Raider — стратегический стелс-бомбардировщик, предназначенный для действий в условиях насыщенной системами ПВО среды. Он оснащен передовыми технологиями радиоэлектронной борьбы, отказоустойчивыми системами связи и современной цифровой архитектурой управления. В настоящее время самолет проходит летные испытания.

Свой первый полет B-21 совершил в ноябре 2023 года. Руководство ВВС США не афишировало первый полет B-21, но около трех десятков фанатов авиации и фотографов-любителей тем не менее присутствовали у предприятия и смогли увидеть вылет.