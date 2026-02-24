С посольства РФ в Сеуле под давлением местных властей убрали баннер о победе и отказались от празднования Дня защитника Отечества на улице

Протестующий с плакатом «Остановите Путина. Остановите войну» у российского посольства в Сеуле, 24 февраля 2026. Фото: Yonhap

Посольство России в Сеуле 24 февраля сняло баннер «Победа будет за нами» в цветах российского флага, висевший на внешней стене здания диппредставительства, сообщает Yonhap. Ранее МИД Южной Кореи выразил недовольство этим баннером, заявив, что лозунг, использовавшийся во время Второй мировой войны, теперь считывается как отсылка к войне России против Украины.

Кроме того, российское посольство перенесло мероприятие, запланированное ко Дню защитника Отечества, который в России отмечается 23 февраля: изначально празднование должно было проходить на улице, у здания посольства в центре Сеула, но в последний момент его перенесли внутрь.

Фото: Yonhap

24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, корейские активисты и несколько присоединившихся к ним россиян провели серию одиночных пикетов перед посольством. Так, глава местной общественной организации держал плакат с надписью «Остановите Путина. Остановите войну», скандируя лозунги «Снимите этот уродливый плакат» и «Республика Корея против войны».

