Власти Южной Кореи потребовали убрать со здания посольства России в Сеуле баннер «Победа будет за нами»

МИД Южной Кореи выразил беспокойство по поводу баннера с надписью на русском языке «Победа будет за нами», вывешенного на здании российского посольства в Сеуле. Как сообщает Yonhap, в министерстве полагают, что лозунг воспринимается как отсылка к войне России против Украины и это может вызвать напряженность в отношениях Сеула с третьими странами.

Посольство до сих пор не сняло баннер, что может быть воспринято властями Южной Кореи как нарушение дипломатической этики, отмечает Yonhap.

В МИД Южной Кореи подтвердили требование убрать баннер, сообщает РИА «Новости». «Мы уже довели до российской стороны нашу позицию в отношении недавнего размещения баннера на внешней стене здания посольства России в Республике Корея», — сказали агентству в министерстве. Там также выразили недовольство недавними высказываниями российского посла Георгия Зиновьева, но не уточнили, какие именно заявления имеются в виду.

20 февраля МИД Южной Кореи сообщил, что проводит консультации с НАТО по различным мерам поддержки пострадавшей от войны Украины, в том числе говорилось о возможном присоединении к инициативе PURL. «В этом случае мы будем вынуждены воспользоваться правом на ответные, в том числе асимметричные, меры», — заявила представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное участие Сеула в PURL.