После скандала с собакой в «Додо Пицце» объявили о pet-friendly политике. В соцсетях управляющей массово желают смерти

Собака Додобоня в приюте «Того» / Фото: приют «Того»
Основатель «Додо Пиццы» Федор Овчинников пообещал сделать все заведения сети pet-friendly, системно помогать приютам для животных, а также извинился перед курьером, уволенным после того, как тот укрыл пледом бездомную собаку, лежавшую у входа в пиццерию в Челябинске. Об этом предприниматель написал в своем Telegram-канале. Сейчас собака находится в приюте. В компании Dodo Brands обещали оплатить ее содержание до пристройства.
Несмотря на это, пользователи соцсетей массово оставляют комментарии с угрозами, оскорблениями и пожеланиями смерти в адрес уволившей курьера управляющей челябинской «Додо Пиццы», обратил внимание The Insider.
История конфликта
В конце февраля в России разгорелся резонансный скандал вокруг сети «Додо Пицца». Курьер по имени Михаил рассказал челябинскому «Агентству чрезвычайных новостей», что его уволили из пиццерии на улице Воровского за то, что он укрыл пледом бездомную собаку в 20-градусный мороз. По его словам, собака полтора года ночевала у входа в заведение. Сотрудники пиццерии дали ей кличку Додобоня, кормили, поили и укрывали отдельным пледом в холодные дни. Гости, как указывает Михаил, улыбались, видя такую заботу. Собаку чипировали и стерилизовали, бывшая управляющая пиццерии пыталась найти ей дом, но безуспешно.
В начале февраля в заведении сменилась управляющая и запретила сотрудникам укрывать собаку пледом. «Кто укроет собаку — окажется на улице вместе с ней», — передает ее слова Михаил. Сам он ослушался руководительницу и был уволен. Также ему пригрозили вычесть часть зарплаты за порчу имущества, пишет «Агентство чрезвычайных новостей». Курьер рассказал, что после увольнения видел засыпанную снегом собаку на прежнем месте и выразил надежду, что ее удастся пристроить. Сам он, по его словам, не может забрать ее к себе.
По данным Telegram-канала Shot, новую руководительницу заведения зовут Юлия. От комментариев изданию она отказалась. В «Додо Пицце» заявили, что обсудили с руководительницей вопрос коммуникации и сделали выводы. Там утверждают, что курьера уволили не из-за того, что он накрыл бездомную собаку пледом, а из-за систематических опозданий и прогулов. Основатель сети Федор Овчинников в разговоре с Shot сказал, что «сейчас за границей и ничего не знает», после чего бросил трубку.
После публикаций о конфликте пользователи по всей России начали массово отменять «Додо Пиццу»: снижать рейтинги, оставлять негативные отзывы и отказываться от заказов до разрешения ситуации вокруг Додобони и курьера Михаила. В комментариях они требуют уволить Юлию и внести ее в черный список по всему общепиту.
Вскоре Додобоню поймали и отправили в челябинский приют «Того». Поисками собаки занимался курьер Михаил вместе с волонтеркой. В это время «Додо Пицца» привезла им горячий чай и закуску.
В приюте «Того» рассказали, что с ними уже связались несколько желающих забрать Додобоню домой. Однако подчеркнули, что собака крайне осторожно относится к людям и не подпускает их на близкое расстояние. В приюте попросили дать время на оценку характера и адаптацию собаки.
Позиция компании
Гендиректор Dodo Brands Дмитрий Соловьëв пообещал взять на себя расходы на содержание, питание и ветеринарный уход собаки до тех пор, пока ей не найдут дом, а также регулярно помогать приюту «Того». Он пояснил:
«Курьер использовал гостевые пледы, чтобы помочь бездомной собаке у пиццерии согреться. Управляющая пиццерии, переживая о соблюдении санитарных норм и о безопасности гостей, не поддерживала это решение. Мы признаем, что в этой ситуации нам не хватило бережной коммуникации и гибкости, а эпизод получился неоднозначным. Сожалеем о том, как он развивался, а также приносим искренние извинения Михаилу за излишне резкий тон. <...> Мы уже созвонились с Михаилом, спокойно и открыто обсудили сложившуюся ситуацию и договорились двигаться к ее урегулированию уважительно и по-человечески. Мы благодарны Михаилу за неравнодушие к животным и сделаем все, чтобы достойно и справедливо завершить эту историю. Конечно, никакой речи об удержании стоимости пледов или штрафах не идет — Михаил получит свою оплату полностью».
Соловьëв добавил, что в компании серьезно обеспокоены состоянием управляющей, посколько на нее и ее семью оказывается давление. Он пообещал оказать им поддержку. Управляющую временно отстранили от работы.
Как эмпатия к пострадавшим превращается в дегуманизацию обидчика
При этом в Instagram-аккаунте Юлии не прекращается травля. Пользователи оставили уже несколько тысяч подобных комментариев к ее фотографиям:
«Обоссать и на мороз»
«Гореть тебе в аду, чудовище»
«Сиди и плач, тебя ненавидит пол страны»
«Чтоб ты сдохла и вся твоя семья туда же»
Психолог и основательница проекта Without Prejudice Полина Грундмане говорит The Insider, что история «Додо Пиццы» показывает, как сочувствие и моральное возмущение могут быстро перерасти в жестокость. По ее словам, при виде страдания — особенно беззащитного существа — у людей автоматически включается эмпатия, которая в случае ощущения несправедливости превращается в гнев. Когда при этом человек чувствует бессилие повлиять на ситуацию, агрессия становится способом снизить внутреннее напряжение и вернуть ощущение контроля.
Она подчеркивает, что в соцсетях такие реакции усиливаются и это опасно:
«Во‑первых, эскалация ненависти делает людей еще более радикальными и нетерпимыми. Во‑вторых, дегуманизация другой стороны делает психологически допустимыми насилие, дискриминацию и публичную травлю. Соцсети усиливают эмоциональные волны, снимают внутренние тормоза и делают агрессию коллективной, а значит, еще более разрушительной».
Спор вокруг санитарных норм в заведениях, где посетители контактируют с животными, уже становился причиной громких публичных конфликтов. В апреле 2024 года в петербургском котокафе-приюте «МурПатруль» разгорелся скандал: бывшие сотрудники вывезли 25 кошек, заявив об антисанитарии и вспышке лишая, опасного для людей и животных. По их словам, больных питомцев не изолировали должным образом, что создавало риск заражения гостей. Некоторые гости позже также сообщили о случаях лишая у себя и домашних питомцев. Ветеринары тогда подчеркивали, что при подобных заболеваниях необходимы строгая изоляция и санитарная обработка. Владелица приюта отрицала обвинения и настаивала, что нормы соблюдались. Позже заведение закрылось.