После скандала с собакой в «Додо Пицце» объявили о pet-friendly политике. В соцсетях управляющей массово желают смерти

По данным Telegram-канала Shot, новую руководительницу заведения зовут Юлия. От комментариев изданию она отказалась. В «Додо Пицце» заявили, что обсудили с руководительницей вопрос коммуникации и сделали выводы. Там утверждают, что курьера уволили не из-за того, что он накрыл бездомную собаку пледом, а из-за систематических опозданий и прогулов. Основатель сети Федор Овчинников в разговоре с Shot сказал, что «сейчас за границей и ничего не знает», после чего бросил трубку.

После публикаций о конфликте пользователи по всей России начали массово отменять «Додо Пиццу»: снижать рейтинги, оставлять негативные отзывы и отказываться от заказов до разрешения ситуации вокруг Додобони и курьера Михаила. В комментариях они требуют уволить Юлию и внести ее в черный список по всему общепиту.



Вскоре Додобоню поймали и отправили в челябинский приют «Того». Поисками собаки занимался курьер Михаил вместе с волонтеркой. В это время «Додо Пицца» привезла им горячий чай и закуску.



В приюте «Того» рассказали, что с ними уже связались несколько желающих забрать Додобоню домой. Однако подчеркнули, что собака крайне осторожно относится к людям и не подпускает их на близкое расстояние. В приюте попросили дать время на оценку характера и адаптацию собаки.



Позиция компании



Гендиректор Dodo Brands Дмитрий Соловьëв пообещал взять на себя расходы на содержание, питание и ветеринарный уход собаки до тех пор, пока ей не найдут дом, а также регулярно помогать приюту «Того». Он пояснил:

«Курьер использовал гостевые пледы, чтобы помочь бездомной собаке у пиццерии согреться. Управляющая пиццерии, переживая о соблюдении санитарных норм и о безопасности гостей, не поддерживала это решение. Мы признаем, что в этой ситуации нам не хватило бережной коммуникации и гибкости, а эпизод получился неоднозначным. Сожалеем о том, как он развивался, а также приносим искренние извинения Михаилу за излишне резкий тон. <...> Мы уже созвонились с Михаилом, спокойно и открыто обсудили сложившуюся ситуацию и договорились двигаться к ее урегулированию уважительно и по-человечески. Мы благодарны Михаилу за неравнодушие к животным и сделаем все, чтобы достойно и справедливо завершить эту историю. Конечно, никакой речи об удержании стоимости пледов или штрафах не идет — Михаил получит свою оплату полностью».

Соловьëв добавил, что в компании серьезно обеспокоены состоянием управляющей, посколько на нее и ее семью оказывается давление. Он пообещал оказать им поддержку. Управляющую временно отстранили от работы.



Как эмпатия к пострадавшим превращается в дегуманизацию обидчика

При этом в Instagram-аккаунте Юлии не прекращается травля. Пользователи оставили уже несколько тысяч подобных комментариев к ее фотографиям:



«Обоссать и на мороз»

«Гореть тебе в аду, чудовище»

«Сиди и плач, тебя ненавидит пол страны»



«Чтоб ты сдохла и вся твоя семья туда же»



Психолог и основательница проекта Without Prejudice Полина Грундмане говорит The Insider, что история «Додо Пиццы» показывает, как сочувствие и моральное возмущение могут быстро перерасти в жестокость. По ее словам, при виде страдания — особенно беззащитного существа — у людей автоматически включается эмпатия, которая в случае ощущения несправедливости превращается в гнев. Когда при этом человек чувствует бессилие повлиять на ситуацию, агрессия становится способом снизить внутреннее напряжение и вернуть ощущение контроля.

Она подчеркивает, что в соцсетях такие реакции усиливаются и это опасно:

«Во‑первых, эскалация ненависти делает людей еще более радикальными и нетерпимыми. Во‑вторых, дегуманизация другой стороны делает психологически допустимыми насилие, дискриминацию и публичную травлю. Соцсети усиливают эмоциональные волны, снимают внутренние тормоза и делают агрессию коллективной, а значит, еще более разрушительной».



Спор вокруг санитарных норм в заведениях, где посетители контактируют с животными, уже становился причиной громких публичных конфликтов. В апреле 2024 года в петербургском котокафе-приюте «МурПатруль» разгорелся скандал: бывшие сотрудники вывезли 25 кошек, заявив об антисанитарии и вспышке лишая, опасного для людей и животных. По их словам, больных питомцев не изолировали должным образом, что создавало риск заражения гостей. Некоторые гости позже также сообщили о случаях лишая у себя и домашних питомцев. Ветеринары тогда подчеркивали, что при подобных заболеваниях необходимы строгая изоляция и санитарная обработка. Владелица приюта отрицала обвинения и настаивала, что нормы соблюдались. Позже заведение закрылось.

