Предыдущее правительство Польши заподозрили в растрате 1,3 млрд злотых при закупке угля

Государственное агентство стратегических резервов Польши подало в прокуратуру заявление о возможных нарушениях при закупке угля в 2022 году, при премьер-министре Матеуше Моравецком. Государство могло понести ущерб в размере более 1,3 млрд злотых ($370 млн). Об этом объявил глава МИД страны Марчин Кервиньский.

В 2022 году для снабжения домохозяйств Польша закупила 750 тысяч тонн угля — 54% — в Казахстане, 31% — в Колумбии и 14% — в Австралии.

«В общей сложности на эти 750 тысяч тонн угля было потрачено более 1,3 млрд злотых. Есть только одна принципиальная проблема: этот уголь не соответствовал стандартам. Почти 40% этого угля — это мелкий уголь, который не соответствует ни одному из требований. Во время правления партии “Право и справедливость” никто не нес ответственности, но мы найдем виновных», — заявил Кервиньский.

По его словам, правительство надеется вернуть около 300 млн злотых за счет перепродажи угля.

В 2023 году в Польше состоялись парламентские выборы, на которых партия «Право и справедливость», занимавшая лидирующее положение в течение восьми лет, потеряла большинство в парламенте, и к власти пришла «Гражданская коалиция» под руководством Дональда Туска, который и стал новым премьер-министром и преемником Моравецкого. При этом на президентских выборах в 2025 году победу одержал сторонник партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий, обойдя кандидата от «Гражданской коалиции».