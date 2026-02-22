Секретная служба США застрелила вооруженного мужчину у резиденции Трампа во Флориде

Секретная служба США заявила, что ее сотрудники застрелили мужчину в возрасте около 20 лет, который попытался проникнуть на охраняемую территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго во Флориде. Сообщение об этом распространило агентство Reuters со ссылкой на заявление ведомства.

По данным Associated Press, мужчина был замечен у северных ворот комплекса с предметами, «похожими на дробовик и канистру с горючим». Его имя пока не раскрывается.

Обновлено. Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, погибшего звали Остин Такер Мартин, ему был 21 год, он проживал в Северной Каролине. По данным источника агентства, в последние дни он числился пропавшим без вести. Официально мотивы его действий не раскрываются. Расследование ведет ФБР.

Огонь открыли агенты Секретной службы совместно с заместителем шерифа округа Палм-Бич. Мужчина был убит. О других пострадавших не сообщается.

Трамп в момент убийства находился в Вашингтоне. По информации AP, в Белом доме также была первая леди Мелания Трамп. Белый дом не ответил на запрос журналистов о комментарии.

