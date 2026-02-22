В результате удара по Воткинскому заводу в Удмуртии проломлена крыша цеха, в котором изготавливают корпусы ракет — снимки

В результате удара, нанесенного украинскими ракетами «Фламінго» по Воткинскому заводу в Удмуртии, был поврежден цех № 19 — гальвано-штамповочный, — сообщает украинский OSINT-проект «КіберБорошно». По его данным, в крыше цеха образовалась брешь размером примерно 30×24 м.

«Характер разрушений и конфигурация обвала свидетельствуют о том, что эпицентр взрыва находился внутри здания, в результате чего внутренние площади, вероятно, полностью выгорели», — сообщает проект, публикуя в подтверждение спутниковые снимки.

