В результате удара по Воткинскому заводу в Удмуртии проломлена крыша цеха, в котором изготавливают корпусы ракет — снимки

Фото: «КіберБорошно»

В результате удара, нанесенного украинскими ракетами «Фламінго» по Воткинскому заводу в Удмуртии, был поврежден цех № 19 — гальвано-штамповочный, — сообщает украинский OSINT-проект «КіберБорошно». По его данным, в крыше цеха образовалась брешь размером примерно 30×24 м.

«Характер разрушений и конфигурация обвала свидетельствуют о том, что эпицентр взрыва находился внутри здания, в результате чего внутренние площади, вероятно, полностью выгорели», — сообщает проект, публикуя в подтверждение спутниковые снимки.

В гальвано-штамповочном цеху производится штамповка и формовка металла, изготовление корпусных элементов ракет, а также гальваническая обработка деталей. Удар был нанесен в ночь на 21 февраля.

АО «Воткинский завод», расположенный в 1200 км от границы с Украиной, считается одним из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса. На предприятии собирают ракеты комплекса «Искандер-М» (9М723) и межконтинентальные баллистические ракеты РС-24 «Ярс». Завод также выпускает компоненты для морской баллистической ракеты «Булава», предназначенной для подводных лодок. Украинские СМИ пишут, что Воткинский завод производит и ракеты «Орешник».

