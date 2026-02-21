Избирательная комиссия Джорджии обвинила Маска в рассылке избирателям частично заполненных заявлений на заочное голосование

Избирательная комиссия штата Джорджия обвинила комитет политических действий под названием America PAC, созданный в 2024 году бизнесменом Илоном Маском при содействии нескольких других предпринимателей для поддержки избирательной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа, в манипулировании выборами. Об этом сообщает издание The New Republic.

Расследование было начато уже в октябре 2024 года, после того как избирательная комиссия получила жалобы от жителей нескольких округов. Они сообщили, что по почте получили от America PAC частично заполненные заявления на получение бюллетеня для голосования. Закон штата запрещает отправку избирателям таких заявлений кем-либо, кроме их близких родственников. В итоге в среду, 18 февраля, члены избирательной комиссии проголосовали за вынесение America PAC официального выговора.

На президентских выборах 2024 года Джорджия была одним из семи «колеблющихся» штатов — итоги голосования там имели особое значение. Трамп неоднократно высказывал подозрения в том, что выборы 2020 года он проиграл именно благодаря махинациям демократов в этом штате. Зимой этого года ФБР провела рейд на избирательном объекте в округе Фултон в Джорджии, на котором присутствовала директор нацразведки США Тулси Габбард. Американские чиновники, участвовавшие в расследовании, запрашивали записи о президентских выборах 2020 года.

В 2020 году сторонники Демократической партии активно пользовались почтовым голосованием, тогда как избиратели-республиканцы предпочли отдавать свой голос лично, что привело к возникновению «красного миража»: в голосовании на участках, результаты которого подсчитываются раньше, лидировал Дональд Трамп, но позднее, при подсчете всех голосов, выяснилось, что победа на стороне Джо Байдена. Это дало Трампу повод утверждать, что его победу на выборах украли при помощи махинаций. Хотя на словах он обещал отменить голосование по почте якобы для борьбы с манипуляциями, этого так и не было сделано.