США начали частичную передислокацию военных баз на Ближнем Востоке на фоне обострения отношений с Ираном. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американских чиновников. Представители Минобороны позже заявили журналистам, что войска были переброшены для выполнения других задач и операций.

По данным издания, сотни военнослужащих покинули авиабазу Аль-Удейд в Катаре, а также объекты в Бахрейне, где размещен Пятый флот ВМС США. Решение объясняют опасениями возможных ответных действий со стороны Тегерана в случае дальнейшей эскалации.

Как отмечает NYT, в регионе в общей сложности находятся от 30 до 40 тысяч американских военных. В Пентагоне опасаются, что Иран может нанести удары по базам США. По этой причине Центральное командование также держит два авианосца на удалении от иранской территории — чтобы снизить риск атаки баллистическими ракетами.

В июне прошлого года Иран уже запускал ракеты по объектам США в Катаре. Тогда, по данным источников, Тегеран заранее уведомил американскую и катарскую стороны.

Эксперт Института Катона и бывшая сотрудница Пентагона Кэтрин Томпсон заявила, что происходящее похоже на подготовку к более затяжному противостоянию. По ее мнению, американское военное руководство ожидает возможного ответа Ирана, который может представлять серьезную угрозу для инфраструктуры США в регионе.

Согласно данным Военно-морского института США, которые приводит Politico, на Ближнем Востоке сейчас находятся 17 американских кораблей — около четверти всех сил ВМС США, развернутых за пределами страны. Президент США Дональд Трамп 20 февраля заявил, что рассматривает вариант ограниченного удара по Ирану с целью давления на Тегеран и заключения новой сделки. Ранее он говорил, что решение по Ирану будет принято в течение десяти дней, и предупреждал о возможных «плохих последствиях».

