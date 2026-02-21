CNN: Китай тайно тестировал ядерное оружие и создает новое поколение систем

Разведывательные службы США считают, что Китай ведет разработку нового поколения ядерного оружия и в 2020 году провел скрытые испытания. Об этом CNN сообщили несколько источников.

По данным Вашингтона, испытание состоялось в июне 2020 года на полигоне Лоб-Нор на северо-западе Китая — несмотря на действующий с 1996 года добровольный мораторий Пекина на ядерные тесты. Замгоссекретаря по контролю над вооружениями заявил, что мощность взрыва составила около 2,75 по шкале магнитуд и, по его словам, не соответствует ни землетрясению, ни горным работам.

Речь может идти о разработке систем, способных нести несколько миниатюрных боеголовок на одной ракете, а также о создании маломощного тактического ядерного оружия, считают собеседники CNN.

Американские источники отмечают, что Китай ускоренными темпами расширяет свою ядерную инфраструктуру. Хотя по количеству боезарядов он по-прежнему уступает США и России, темпы наращивания считаются самыми высокими в мире. В докладе Разведывательного управления Минобороны США за 2024 год говорится, что КНР проводит «самое быстрое и амбициозное» расширение ядерных сил в своей истории.

В Пекине обвинения отвергли. Представитель китайского посольства в Вашингтоне заявил, что США «искажают и очерняют» ядерную политику Китая. Он подчеркнул, что страна придерживается принципа неприменения ядерного оружия первой и соблюдает мораторий на испытания.

