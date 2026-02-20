Американский инвестор Джентри Бич, связанный с семьей президента США Дональда Трампа, тайно подписал соглашение с российской компанией «Новатэк» о разработке месторождений природного газа на Аляске. Об этом он сам рассказал газете The New York Times.

По словам Бича, переговоры о сделке в прошлом году он вел с гендиректором компании Леонидом Михельсоном в Дубае и Европе. Проект сейчас находится только на начальной стадии, поэтому его подробности неизвестны. Сумма сделки также не раскрывается.

Бизнесмен уточнил, что сделка предполагает использование передвижной установки по сжижению природного газа, которую строят на заводе «Новатэка» в Мурманской области. В компании в свою очередь подтвердили, что действительно ведут переговоры о потенциальном использовании своей технологии для сжижения природного газа в отдаленных районах Аляски. С кем конкретно ведутся переговоры, однако, не уточнили.

По словам Бича, о проекте «известно на самом высоком уровне» в Москве и Вашингтоне. Сам он утверждает, что сделка мотивирована исключительно деловыми интересами, а не политикой. Он также настаивает, что сейчас не ведет бизнес с семьей Трампа и она не имеет отношения к этому проекту. Джентри Бич — друг Дональда Трампа-младшего, старшего сына президента США.

Если сделка состоится, это, вероятно, будет первый за последние несколько лет случай, когда крупный американский инвестор заключил соглашение с российской компанией, пишет NYT.