Россиянин Игорь Бидило выиграл санкционное дело в Суде Евросоюза. Бывший нефтетрейдер связан с поставками бизнес-джетов в Россию

Результаты тендера были оспорены другим участником — компанией Opera Laboratori Fiorentini SpA, которая заняла второе место. Истец утверждал, что контракт со Scudieri International Srl нарушает статью 5k Регламента ЕС № 833/2014, запрещающую присуждение государственных контрактов лицам, действующим «от имени или по указанию» российских граждан или компаний. Бенефициаром Scudieri International Srl оказался уроженец Казахстана с российским гражданством Игорь Бидило: он владеет 80% долей в Sielna SpA, которой принадлежит 90% капитала Scudieri International Srl. В ходе судебного разбирательства было установлено, что еще двое из трех членов административного совета Scudieri International Srl являются гражданами России, а один из них также занимает пост единоличного администратора материнской компании Sielna SpA.

12 февраля 2026 года Суд Европейского союза (European Court of Justice) постановил, что само по себе наличие российских граждан в руководстве европейской компании не является достаточным основанием для ее исключения из тендера. Согласно решению суда, национальные власти должны доказать наличие «фактического контроля» со стороны подсанкционных лиц или «реального риска» вывода средств в российскую экономику для финансирования военных действий.

Самый гуманный комплаенс

Как рассказал The Insider эксперт «Трансперенси Интернешнл Россия», суд ЕС не рассматривал все обстоятельства дела, а лишь изложил трактовку конкретной нормы закона. Расследованием более широкого контекста должны заняться итальянские власти.

«Решение суда ЕС не рассматривает дело по существу, оно касается лишь толкования конкретной нормы в санкционном законодательстве ЕС для национального суда, Государственного совета Италии. Суть решения состоит в том, что наличие граждан России среди директоров само по себе не означает нарушения. Необходима полная проверка, которая покажет, что фактический контроль осуществляют российские лица и что есть обоснованный риск вывода средств в российскую экономику. Это решение также соответствует разъяснению Еврокомиссии, но похожей судебной практики ранее не было. Его теперь будут учитывать органы и суды в странах ЕС в похожих условиях.

Далее Государственный совет Италии как апелляционный суд будет решать, было ли нарушение санкций в связи с заключением соглашения на торгах. Ему-то и предстоит выяснить, как на самом деле управляется компания, связи ключевых лиц, цель заключения договора и многое другое. Прежние обвинения в отмывании денег связанных с компанией лиц или выводы следствия могут быть им учтены при принятии решения о нарушении санкций, но наверняка этого сказать нельзя».

При этом предыдущие примеры борьбы итальянских властей с коррупцией и отмыванием денежных средств не внушают оптимизма. В августе 2025 года The Insider и IRPI Media выпустили расследование об итальянских винодельнях путинской элиты. Винодельни Дмитрия Медведева, Игоря Ротенберга, Андрея Якунина и десятка других представителей российской элиты не просто не попали под арест, но и продолжают получать субсидии Евросоюза прямо во время полномасштабной войны. За 2015–2025 годы винодельни российских клептократов и олигархов получили из фондов ЕС более €1 млн.

В случае с лоббированием интересов Бидило назывались даже конкретные имена: судья Счетной палаты Тосканы Винченцо Дель Реньо обвинялся в получении взяток в €70 тысяч за то, что помогал фирмам россиянина в получении муниципальных контрактов и оформлении недвижимости.

Бизнес-джеты для окружения Путина

Хотя итальянские власти не увидели связи семьи Бидило с обходом санкций, информация об их сделках с высокими санкционными рисками доступна в деловой прессе. Издание Yle связывало Игоря Бидило с авиакомпанией Artjet, зарегистрированной на Бермудских островах. «Коммерсантъ» отмечал, что Игорь и Евгений Бидило контролируют авиакомпанию, а также что в 2009 году правительство Башкирии заплатило Artjet ltd 1,6 млн рублей за однодневный перелет Уфа — Вена — Уфа. Семья президента республики и покровителя Бидило Муртазы Рахимова имела прочные связи с Австрией. Дополнительно связь Бидило с Artjet подтверждает то, что два менеджера авиакомпании, Ирина Артуровна Чемодурова и Эдуард Евгеньевич Бабенков, были связаны с адресом регистрации группы компаний «Кеско», принадлежащей Игорю и Евгению Бидило.

Перерегистрация одного из самолетов Artjet связывает Бидило с бывшим топ-менеджером ЮКОС и бывшим министром топлива и энергетики РФ Сергеем Генераловым. Принадлежавший Artjet Embraer ERJ 135 после начала полномасштабной войны перешел в собственность казахстанской FlyJet.kz. По данным портала Russian Planes, сейчас его оператором является АО «Авиа Менеджмент Груп», работающее под брендом Dexter. Эта компания была основана группой «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова в 2005 году.

Хотя состав акционеров «Авиа Менеджмент Груп» не раскрывается, есть свидетельства того, что компания сохранила связь с основателем. Так, владельцем торгового знака Dexter с 2019 по 2025 год была SVG Investments Corp. с Британских Виргинских Островов. Согласно реестру акционеров АО «Морской банк» 2020 года, единственным бенефициаром этой фирмы был Сергей Генералов. Он был внесен в санкционный список Украины в 2022 году за связь с российским ВПК. Издание «Проект» отмечало, что связанное с Генераловым АО НПФ «Микран» производит радиолокационное, навигационное и телекоммуникационное оборудование для российского ПВО и РЭБ. «Морской банк» попал под санкции США в феврале 2024 года, а «Авиа Менеджмент Груп» внесена в санкционный список Украины в октябре 2022 года.