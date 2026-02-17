Россиянин Игорь Бидило выиграл санкционное дело в Суде Евросоюза. Бывший нефтетрейдер связан с поставками бизнес-джетов в Россию

12 февраля 2026 года Суд Европейского союза огласил решение, которое может повлиять на практику применения санкций в сфере государственных закупок. Итальянская компания российского девелопера и нефтетрейдера Игоря Бидило защитила правомочность госконтракта на €8,89 млн, заключенного с галереей Уффици.
Свой основной капитал Бидило заработал на продаже башкирской нефти благодаря близким отношениям с сыном бывшего президента Башкирии Уралом Рахимовым. В 2021 году правоохранительные органы Италии открывали дело в отношении Бидило и связанных с ним компаний, обвиняя их в финансовых преступлениях и коррупции. Уже после полномасштабного вторжения России в Украину связанная с бывшим нефтетрейдером компания АО «Авиа Менеджмент Груп» завезла в Россию восемь бизнес-джетов.
Игорь Бидило (справа) и его деловой партнер Хейти Хаэль. Фото: dv.ee
Флорентийский кейтеринг от уфимского нефтетрейдера
Судебный спор, который начался в Италии и дошел до рассмотрения в высшей юридической инстанции ЕС, касался интерпретации ограничений, наложенных на компании, которыми руководят граждане России. Разбирательство началось после того, как Министерство культуры Италии и администрация галереи Уффици передали контракт на управление кафе и услуги кейтеринга в Палаццо Питти и садах Боболи компании Scudieri International Srl. Сумма контракта, рассчитанного на десять лет, составила €8,89 млн евро.
Палаццо Питти — один из самых крупных музейных комплексов Флоренции, в нем расположены Палатинская галерея, Галерея современного искусства, Музей серебра, Музей фарфора, Музей карет и Галерея костюма. Здание дворца было построено в XV веке для семьи Медичи, в нем жила будущая королева Франции Мария Медичи, а в начале XIX века Наполеон Бонапарт использовал его в качестве своей итальянской резиденции. Палаццо Питти, сады Боболи и галерея Уффици управляются единой администрацией.
ТЭК — топливно-энергетический комплекс.
Москва, Кутузовский проспект, 11.
После дела АФК «Система» и последовавших обвинений в хищении денежных средств Урал Рахимов получил в Австрии политическое убежище.
Самолет с бортовым номером M-ILAN после перехода в собственность казахстанской FlyJet.kz получил номер UP-EM026, впоследствии сменив его на российский RA-02877.
Когда самолет принадлежал канадской авиакомпании, он носил бортовой номер C-FVPF, потом сменил его на VP-BNY. После получения российской регистрации борту присвоили номер RA-73583.
Bombardier CRJ-200 с номером D-AFAN после продажи получил номер T7-ANI. Сейчас носит номер RA-73535.
Номер регистрации 382674.
Результаты тендера были оспорены другим участником — компанией Opera Laboratori Fiorentini SpA, которая заняла второе место. Истец утверждал, что контракт со Scudieri International Srl нарушает статью 5k Регламента ЕС № 833/2014, запрещающую присуждение государственных контрактов лицам, действующим «от имени или по указанию» российских граждан или компаний. Бенефициаром Scudieri International Srl оказался уроженец Казахстана с российским гражданством Игорь Бидило: он владеет 80% долей в Sielna SpA, которой принадлежит 90% капитала Scudieri International Srl. В ходе судебного разбирательства было установлено, что еще двое из трех членов административного совета Scudieri International Srl являются гражданами России, а один из них также занимает пост единоличного администратора материнской компании Sielna SpA.
12 февраля 2026 года Суд Европейского союза (European Court of Justice) постановил, что само по себе наличие российских граждан в руководстве европейской компании не является достаточным основанием для ее исключения из тендера. Согласно решению суда, национальные власти должны доказать наличие «фактического контроля» со стороны подсанкционных лиц или «реального риска» вывода средств в российскую экономику для финансирования военных действий.
Самый гуманный комплаенс
Как рассказал The Insider эксперт «Трансперенси Интернешнл Россия», суд ЕС не рассматривал все обстоятельства дела, а лишь изложил трактовку конкретной нормы закона. Расследованием более широкого контекста должны заняться итальянские власти.
«Решение суда ЕС не рассматривает дело по существу, оно касается лишь толкования конкретной нормы в санкционном законодательстве ЕС для национального суда, Государственного совета Италии. Суть решения состоит в том, что наличие граждан России среди директоров само по себе не означает нарушения. Необходима полная проверка, которая покажет, что фактический контроль осуществляют российские лица и что есть обоснованный риск вывода средств в российскую экономику. Это решение также соответствует разъяснению Еврокомиссии, но похожей судебной практики ранее не было. Его теперь будут учитывать органы и суды в странах ЕС в похожих условиях.
Далее Государственный совет Италии как апелляционный суд будет решать, было ли нарушение санкций в связи с заключением соглашения на торгах. Ему-то и предстоит выяснить, как на самом деле управляется компания, связи ключевых лиц, цель заключения договора и многое другое. Прежние обвинения в отмывании денег связанных с компанией лиц или выводы следствия могут быть им учтены при принятии решения о нарушении санкций, но наверняка этого сказать нельзя».
При этом предыдущие примеры борьбы итальянских властей с коррупцией и отмыванием денежных средств не внушают оптимизма. В августе 2025 года The Insider и IRPI Media выпустили расследование об итальянских винодельнях путинской элиты. Винодельни Дмитрия Медведева, Игоря Ротенберга, Андрея Якунина и десятка других представителей российской элиты не просто не попали под арест, но и продолжают получать субсидии Евросоюза прямо во время полномасштабной войны. За 2015–2025 годы винодельни российских клептократов и олигархов получили из фондов ЕС более €1 млн.
В случае с лоббированием интересов Бидило назывались даже конкретные имена: судья Счетной палаты Тосканы Винченцо Дель Реньо обвинялся в получении взяток в €70 тысяч за то, что помогал фирмам россиянина в получении муниципальных контрактов и оформлении недвижимости.
Бизнес-джеты для окружения Путина
Хотя итальянские власти не увидели связи семьи Бидило с обходом санкций, информация об их сделках с высокими санкционными рисками доступна в деловой прессе. Издание Yle связывало Игоря Бидило с авиакомпанией Artjet, зарегистрированной на Бермудских островах. «Коммерсантъ» отмечал, что Игорь и Евгений Бидило контролируют авиакомпанию, а также что в 2009 году правительство Башкирии заплатило Artjet ltd 1,6 млн рублей за однодневный перелет Уфа — Вена — Уфа. Семья президента республики и покровителя Бидило Муртазы Рахимова имела прочные связи с Австрией. Дополнительно связь Бидило с Artjet подтверждает то, что два менеджера авиакомпании, Ирина Артуровна Чемодурова и Эдуард Евгеньевич Бабенков, были связаны с адресом регистрации группы компаний «Кеско», принадлежащей Игорю и Евгению Бидило.
Перерегистрация одного из самолетов Artjet связывает Бидило с бывшим топ-менеджером ЮКОС и бывшим министром топлива и энергетики РФ Сергеем Генераловым. Принадлежавший Artjet Embraer ERJ 135 после начала полномасштабной войны перешел в собственность казахстанской FlyJet.kz. По данным портала Russian Planes, сейчас его оператором является АО «Авиа Менеджмент Груп», работающее под брендом Dexter. Эта компания была основана группой «Промышленные инвесторы» Сергея Генералова в 2005 году.
Хотя состав акционеров «Авиа Менеджмент Груп» не раскрывается, есть свидетельства того, что компания сохранила связь с основателем. Так, владельцем торгового знака Dexter с 2019 по 2025 год была SVG Investments Corp. с Британских Виргинских Островов. Согласно реестру акционеров АО «Морской банк» 2020 года, единственным бенефициаром этой фирмы был Сергей Генералов. Он был внесен в санкционный список Украины в 2022 году за связь с российским ВПК. Издание «Проект» отмечало, что связанное с Генераловым АО НПФ «Микран» производит радиолокационное, навигационное и телекоммуникационное оборудование для российского ПВО и РЭБ. «Морской банк» попал под санкции США в феврале 2024 года, а «Авиа Менеджмент Груп» внесена в санкционный список Украины в октябре 2022 года.
Авиапарк «Авиа Менеджмент Груп» насчитывает девять люксовых бизнес-джетов: два Bombardier CRJ200 и семь Embraer EMB-135BJ Legacy 600. Большинство из них получили российскую регистрацию после февраля 2022 года и проходили цепочку переоформлений через дружественные России страны, которые не присоединились к санкциям против путинского режима. Например, Bombardier CRJ-200, ранее принадлежавший канадской Chartright Air, в начале 2022 года перешел в авиапарк Galaxy Entertainment Group из Макао и получил российскую регистрацию уже в декабре того же года.
В других случаях риски нарушения санкций представляются более высокими. Так, Embraer 35BJ до 2022 года принадлежал польской Smart Jet Aviation Z.o.o. Если сделка по продаже этого борта была заключена между российской и польской компаниями без участия посредников, она может нарушать санкции ЕС. Оператором Bombardier CRJ-200 ранее была немецкая компания FAI rent-a-jet. В феврале 2023 года самолет приобрел неназванный частный оператор из Узбекистана, а уже через месяц этот борт оказался в России у «Авиа Менеджмент Груп».
Самая любопытная история регистрации из самолетов «Авиа Менеджмент Груп» у Embraer ERJ-135 с бортовым номером RA-02763. С 2009 по 2020 год этот самолет был зарегистрирован на острове Мен в компании Hermitage Air с бортовым номером M-OLEG. В ноябре 2020 года Embraer перешел к австрийской Avcon Jet, получил номер OE-LAK и уже через полгода оказался в центре дипломатического скандала. В марте 2021 года канцлер Австрии Себастьян Курц воспользовался этим самолетом для возвращения из поездки в Израиль, при этом аренду джета оплатила компания украинского олигарха Дмитрия Фирташа. На тот момент против Фирташа в США были выдвинуты обвинения во взяточничестве и рэкете, и Штаты добивались экстрадиции олигарха.
В 2023 году расследование «Важных историй» показало связи Avcon Jet и ее учредителей с председателем правления Газпромбанка Андреем Акимовым, бывшим главой ФТС и бывшим же разведчиком Андреем Бельяниновым и с другом юности Путина Петром Колбиным. Через эту авиакомпанию прошли как минимум три бизнес-джета ближайшего окружения российского президента. В 2011 году джет, ранее принадлежавший Avcon Jet, приобрел Аркадий Ротенберг. Уже после начала полномасштабного вторжения другой самолет приобрел владелец торговой сети «Красное и белое» Игорь Кесаев.
Еще один самолет Avcon Jet проделал обратный путь — от дочери Путина в Европу. Первый в Европе бизнес-джет Gulfstream G650 в январе 2013 года приобрел Геннадий Тимченко более чем за $60 млн. До 2014 года этот борт принадлежал связанной с Тимченко финской компании Airfix Aviation и возил членов семьи российского президента. После попадания Тимченко под санкции самолет сменил нескольких владельцев. В 2018 году его купила структура Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) под руководством Кирилла Дмитриева — приятеля бывшего зятя российского президента Кирилла Шамалова. При этом бортом продолжила пользоваться дочь Путина, бывшая жена Шамалова Катерина Тихонова. В 2021 году распоряжаться самолетом стала австрийская Avcon Jet.
Европейские активы и обвинения в отмывании денег
У родившегося в Казахстане Игоря Бидило помимо казахского гражданства есть российское, а также вид на жительство и Эстонии и «золотой паспорт» Черногории. Главным бизнес-активом Бидило в Италии можно назвать компанию Sielna SpA, которая управляет примерно 30 ресторанами под брендом Nannini, а также девятью барами, ресторанами и кафе на центральной площади Сиены, Пьяцца-дель-Кампо. Семья бизнесмена владеет люксовыми объектами недвижимости в Риме, Вене и Милане.
Правовые претензии к Игорю Бидило возникли задолго до нынешнего разбирательства вокруг контракта с галереей. 15 марта 2021 года судьи предварительного следствия Буччино Гримальди и Илария Корнетти по просьбе прокурора Сиро Де Фламминейса санкционировали пять ограничительных мер, обысков и изъятий. Были конфискованы недвижимость и наличные на сумму €14 млн за предполагаемые финансовые преступления, а также еще €370 тысяч за предполагаемые взятки.
Согласно результатам расследования, Игорь Бидило зарегистрировал на Британских Виргинских островах нефтеторговую компанию Somitekno Ltd с офисом в Таллине, Эстония. Следователи полагали, что в период с 2015 по 2016 год Somitekno не декларировала свои доходы в Эстонии и выплачивала дивиденды связанной с ней фирме Portland Consult Services, тем самым совершив налоговое мошенничество против эстонской казны. Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила чуть менее €200 млн. Далее через Portland Consult Services и кипрскую Sotko Trading Ltd деньги выводились в аффилированные компании, включая итальянскую Sielna.
Зарубежные активы Бидило не ограничиваются Италией, Эстонией и офшорами. В Казахстане Игорю Бидило подконтрольно ТОО «Балкер Тау», которое разрабатывает железорудные месторождения Балбраун и Керегетас в Карагандинской области. В Черногории Бидило владеет отелем Breza в небольшом городке Колашин на севере страны. Инвестиции в отель позволили Бидило получить «золотой паспорт» Черногории.
До того как стать успешным европейским инвестором, Игорь Бидило зарабатывал менее законными средствами. Согласно утечкам из баз данных, 19 сентября 1995 года он был осужден по статье «разбой».
Как бывший уголовник стал главным экспортером башкирской нефти
Главным источником средств Игоря Бидило была компания АТЭК, учрежденная в 2001 году. Как указано на ее сайте, с 2001 по 2009 год основным видом деятельности АТЭК была переработка нефти на уфимских нефтеперерабатывающих заводах — до 2 млн тонн в год. После 2009 года компания сменила профиль деятельности, перейдя от нефтепереработки к трейдингу и перепродавая российскую нефть на внешние рынки. В 2007 году «Коммерсантъ» отмечал, что Игорь Бидило и его брат Евгений находятся в хороших отношениях с контролирующим башкирский ТЭК сыном президента Башкирии Уралом Рахимовым. Эти отношения позволили АТЭК пользоваться квотой на переработку 200 тысяч тонн нефти в месяц на башкирских НПЗ на давальческих условиях, а также получать высокий процент светлых нефтепродуктов.
Отец и сын Рахимовы были тесно связаны с главным деловым партнером АТЭК — АФК «Система». В 2009 году ООО «Урал-инвест», дочерняя компания уфимского благотворительного фонда «Урал», который возглавлял Муртаза Рахимов, продала «Системе» за $2 млрд контрольные пакеты акций «Башнефти» и еще шести предприятий башкирского ТЭК. Именно после этой сделки братья Бидило занялись нефтетрейдингом. Их ранее неизвестный офшор Somitekno Ltd заключил серию контрактов с «Башнефтью» на сумму свыше $6 млрд. Согласно годовому отчету «Башнефти», только за 2015 год Somitekno экспортировала нефть и нефтепродукты компании на $1,387 млрд. Еще одним трейдером, экспортировавшим продукцию «Башнефти», был Baltic International Trading LLC, сумма контрактов с которым в 2012–2013 годах составила $1,017 млрд. Этот трейдер также находился под контролем Бидило через кипрский офшор Cind Holding.
О подозрительном характере перечисленных сделок в 2016 году писала «Новая Газета». Пока АТЭК поставлял за границу добытую «Башнефтью» нефть, собственные НПЗ «Башнефти» покупали нефть не напрямую у своей компании, а у посредника – АТЭК. По оценке «Новой», 56,97% всех объемов поставок на НПЗ «Башнефти» приходились на АТЭК. Кроме того, Somitekno экспортировала и нефтепродукты «Лукойла»: только за февраль 2016 года компания экспортировала в США 28,8 тысячи тонн вакуумного газойля. Есть основания предполагать, что значительная часть прибыли от добываемой «Башнефтью» нефти оседала у компаний-посредников.
Петербургские отели для друга Путина
Вторым по масштабам бизнесом семьи Бидило стал девелопмент. Группе компаний «Кеско» Игоря и Евгения Бидило принадлежали отели Ibis в Петербурге и Казани, Hilton Garden в Краснодаре, Уфе и Новороссийске, Hampton by Hilton в Краснодаре и Accor в Петербурге, а также ряд жилых комплексов в Новороссийске, Уфе, Санкт-Петербурге и Москве.
В июле 2025 года одно из юридических лиц группы, компания «Кеско-Балтия», принадлежавшая Евгению Бидило и Вячеславу Тихонову, была продана ПАО «Группа ЛСР». Объектом сделки стали отель Ibis на Лиговском проспекте, 54 и строящаяся по соседству с ним пятизвездочная гостиница. Сумма сделки по различным оценкам составила от 2 млрд до 2,5 млрд рублей. Бенефициаром ЛСР, крупнейшего застройщика Петербурга, является бывший сенатор от Ленинградской области (2008–2013) Андрей Молчанов. Он занимает 114-е место в рейтинге российского Forbes с состоянием в $1,3 млрд.
Свою первую фирму Андрей Молчанов зарегистрировал в 1992 году, когда ему был всего 21 год и он оканчивал экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета. В этом же университете проректором по международным связям работал Юрий Молчанов, отчим Андрея. До 1991 года помощником ректора, тоже по международным вопросам, был Владимир Путин. Первым девелоперским проектом ЛСР стало строительство элитного жилья на территории молокозавода № 3. Распоряжение о застройке было подписано первым заместителем мэра СПб Владимиром Путиным. Андрей Молчанов также выступал доверенным лицом Путина на президентских выборах 2000 года и поддерживал деловые отношения с Юрием Ковальчуком. Несмотря на близость к российскому президенту, Молчанов до последнего времени избегал европейских санкций, владея виллами в итальянском Порто-Черво и яхтой «Аврора».
