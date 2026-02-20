Лидер группы Shortparis Николай Комягин скончался в возрасте 39 лет. О его смерти первой сообщила Ксения Собчак, позднее это подтвердила менеджер группы в Instagram.

«Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время», — написала в соцсетях менеджер Shortparis Марина Косухина.

По словам Собчак, у Комягина были проблемы с сердцем: «Стало плохо после тренировки по боксу, и сердце не выдержало».

Shortparis — российская экспериментальная музыкальная группа, появившаяся в 2012 году. Комягин был вокалистом группы и играл на клавишах.

В конце февраля 2022 года Николая Комягина задержали в Петербурге на антивоенном митинге. Его тогда оштрафовали на 10 тысяч рублей. Сама группа сталкивалась с давлением со стороны провластных активистов: например, в 2023 году в Краснодаре отменили концерт коллектива после доноса движения «Царьград».