Дания задержала контейнеровоз иранского «теневого флота». Ранее он заходил в порт Санкт-Петербурга

Дания задержала контейнеровоз Nora (IMO: 9259408), шедший под иранским флагом. Незадолго до задержания он сменил флаг и название: ранее он передвигался под флагом Коморских островов и названием Cerus. Об этом сообщает датский телеканал TV2 со ссылкой на датское морское управление.

Согласно данным сервиса Starboard Maritime Intelligence, 16 января судно прибыло в порт Санкт-Петербурга из египетского порта Думьят и затем направилось обратно, однако у побережья Дании было задержано. Поводом для задержания стали нарушения в регистрации судна. Сейчас оно стоит на якоре к востоку от города Ольбек.

Согласно данным с сайта казначейства США, судно попало под американские санкции летом 2025 года из-за связей с иранским бизнесменом Мохаммедом Хоссейном Шамхани — сыном советника аятоллы Хаменеи Али Шамхани.

Как писал ранее Bloomberg, бизнес-империя Хоссейна Шамхани перевозила на своих судах оружие, детали беспилотников и товары двойного назначения через Каспийское море из Ирана в Россию. Кроме того, фирмы Шамхани обеспечивают значительную часть экспорта иранской и российской сырой нефти.