Телескоп LOFAR позволил составить самую детальную в истории науки радиокарту неба с 13,7 млн космических источников

Международная научная коллаборация опубликовала самую детальную на сегодняшний день радиокарту неба на основе данных низкочастотной антенной решетки LOFAR. На карте отображены 13,7 млн космических объектов, большинство из которых — активно растущие сверхмассивные черные дыры. Результаты исследования будут опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics (препринт).

Новый каталог получил название LoTSS-DR3 (третий выпуск обзора неба на длине волны два метра) и стал итогом более чем десяти лет наблюдений, обработки данных и научного анализа. В проекте участвовали ученые из Нидерландов, Германии, Франции, Великобритании, Польши, Италии, Швеции, Ирландии, Латвии и Болгарии. Сам телескоп включает в свой состав 38 станций в Нидерландах и 14 международных станций по всей Европе — наиболее удаленные из них разнесены почти на 2000 км.

Наблюдения на низких радиочастотах позволили получить картину Вселенной, принципиально отличающуюся от оптической. Значительная часть зафиксированного излучения исходит от релятивистских частиц, движущихся в магнитных полях, — это дает возможность отслеживать такие явления, как мощные джеты сверхмассивных черных дыр и вспышки, связанные с звездообразованием в далеких галактиках.