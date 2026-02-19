Никита Филиппов завоевал серебряную медаль в ски-альпинизме. Это первая медаль для российских спортсменов на этой Олимпиаде

Спортсмен из России Никита Филиппов, выступающий в нейтральном статусе на Олимпийских играх в Италии, занял второе место в соревновании по ски-альпинизму — новому виду спорта, вошедшему в программу Олимпиады только в этом году. Медаль Филиппова стала первой для российских спортсменов на этих Играх. Об этом сообщается на официальном сайте Олимпийских игр.

Ски-альпинизм — соревнование, во время которого спортсмены сначала поднимаются на гору, а затем спускаются с нее на лыжах. Выигрывает тот, кто быстрее преодолеет трассу. Золотую медаль в мужской спринтерской гонке получил испанец Ориоль Кардона Коль, преодолевший дистанцию за 2 минуты 34,03 секунды. Филиппов отстал от него на 1,52 секунды. Бронза досталась французу Тибо Ансельме, он отстал от лидера на 2,31 секунды.

Всего на этих Олимпийских играх соревнуются 13 спортсменов из России в нейтральном статусе. Шансы на медаль сохраняют фигуристка Аделия Петросян (19 февраля она выступит с произвольной программой, после короткой программы она заняла промежуточное пятое место), конькобежка Анастасия Семёнова (масс-старт с ее участием пройдет 21 февраля) и лыжники Савелий Коростелёв и Дарья Непряева, которые 21 и 22 февраля соответственно выступят в марафоне.