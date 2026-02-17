Грузия получила первую в истории страны медаль зимней Олимпиады

На десятый день Олимпийских игр спортсмены из Грузии, Анастасия Метëлкина и Лука Берулава, завоевали серебряную медаль в парном фигурном катании. Для Грузии это первая медаль зимней Олимпиады в истории страны.

Соревнования в парном фигурном катании прошли накануне, 16 февраля, в Милане. По сумме двух программ — короткой и произвольной — Метëлкина и Берулава получили 221,75 балла. Ранее правительство Грузии распорядилось выплатить премии спортсменам за призовые места: по 500 тысяч лари (примерно $186 тысяч) за серебряные медали.

В середине января Анастасия Метëлкина и Лука Берулава принесли Грузии первое золото чемпионата Европы в парном катании. Берулава родился в Москве в семье беженцев из Сухуми. Метëлкина родом из Владимира. В паре за Грузию они выступают с 2023 года.