Грузия получила первую в истории страны медаль зимней Олимпиады

На десятый день Олимпийских игр спортсмены из Грузии, Анастасия Метëлкина и Лука Берулава, завоевали серебряную медаль в парном фигурном катании. Для Грузии это первая медаль зимней Олимпиады в истории страны.
Соревнования в парном фигурном катании прошли накануне, 16 февраля, в Милане. По сумме двух программ — короткой и произвольной — Метëлкина и Берулава получили 221,75 балла. Ранее правительство Грузии распорядилось выплатить премии спортсменам за призовые места: по 500 тысяч лари (примерно $186 тысяч) за серебряные медали.
В середине января Анастасия Метëлкина и Лука Берулава принесли Грузии первое золото чемпионата Европы в парном катании. Берулава родился в Москве в семье беженцев из Сухуми. Метëлкина родом из Владимира. В паре за Грузию они выступают с 2023 года.
Слева направо: пары фигуристов из Грузии, Японии и Германии
Золотые медали в парном катании завоевали фигуристы из Японии — Рику Миура и Рюити Кихара. Они установили мировой рекорд, получив от судей 158,13 балла в произвольной программе. Для Японии это первое олимпийское золото в парном фигурном катании.
Третье место получили выступавшие за Германию Минерва Хазе и Никита Володин с результатом в 219,09 балла.