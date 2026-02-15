Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал девятую золотую медаль, побив рекорд зимних Олимпийских игр

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо завоевал на Олимпиаде в Италии девятую в своей карьере золотую медаль, сообщается на сайте Игр. 15 февраля норвежская сборная победила в эстафете по лыжным гонкам 4х7,5 км, опередив Францию (серебро) и Италию (бронза). Для Клебо это золото стало четвертым на текущей Олимпиаде.

Общее число золотых олимпийских медалей, завоеванных Клебо за всю карьеру, достигло девяти. Ранее ни одному спортсмену в истории зимних Игр не удавалось стать девятикратным чемпионом. Прежний рекорд принадлежал норвежским лыжникам Марит Бьорген и Бьорну Дели, а также биатлонисту Уле-Эйнару Бьорндалену: все они в свое время завоевали по восемь золотых медалей. Клебо сравнялся с ними 13 февраля, выиграв гонку с раздельным стартом на 10 км свободным стилем.

29-летний Клебо побеждал на ОИ-2018 в Пхенчхане (Южная Корея) и ОИ-2022 в Пекине (Китай).

Рекорд по числу золотых медалей, завоеванных на летних Олимпиадах, принадлежит американскому пловцу Майклу Фелпсу — 23 медали.



