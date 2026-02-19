Бывший замначальника колонии, где был убит Навальный, получил штраф за использование заключенных при ремонте своей квартиры

Лабытнангский городской суд приговорил бывшего заместителя начальника исправительной колонии № 3 в Харпе Василия Выдрина к штрафу в 40 тысяч рублей по статье о превышении должностных полномочий. Об этом сообщила пресс-служба суда, на что обратила внимание «Вёрстка». Помимо штрафа, Выдрину на два года запрещено занимать должности представителя власти в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Максимальный срок по ч. 1 ст. 286 УК РФ предусматривает до четырех лет лишения свободы.

По версии следствия, с апреля 2021 по февраль 2022 года Выдрин неоднократно выводил троих заключенных за пределы колонии и принуждал их делать ремонт в своей квартире. Уголовное дело против него было возбуждено в декабре 2025 года. Изначально суд оправдал Выдрина, однако прокуратура добилась отмены приговора в вышестоящей инстанции — по ее мнению, действия фигуранта дела дискредитировали и подорвали авторитет органов ФСИН. Дело направили на пересмотр.

Выдрин находится под санкциями Евросоюза и Великобритании в связи с гибелью Алексея Навального. 14 февраля The Insider сообщил, что пять европейских государств — Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Нидерланды — убедились, проведя экспертизу, что Навальный был отравлен в колонии отравляющим веществом эпибатидином.

Руководство ИК-3 с тех пор сменилось: вместо Вадима Калинина, заместителем которого был Выдрин, начальником колонии стал Игорь Миганович.

