Российский Минфин подготовил пакет законопроектов, которые ужесточат экономические условия пребывания трудовых мигрантов из безвизовых стран в России. Предполагается, что их обяжут платить за патент, дающий право на работу, не только за себя, но и за несовершеннолетних детей. Правительство намерено рассмотреть эту инициативу на заседании 19 февраля, пишет газета «Коммерсантъ».

Власти, в частности, планируют обязать иностранцев с патентом на работу оплачивать его не только за себя, но и за несовершеннолетних членов семьи и иждивенцев. За каждого — по 50% от стоимости патента. Последняя разнится от региона к региону, уточняет издание: базовая ставка составляет 1,2 тысячи рублей, к которой добавляются дефлятор и региональный коэффициент. Диапазон по стране в итоге — от 3,4 тысячи до 27,3 тысячи рублей. В Москве эта сумма составляет примерно 10 тысяч.

По достижении совершеннолетия дети таких работников должны будут оформить свой патент или покинуть страну, если у них нет иных законных оснований находиться в ней.

Инициатива Минфина также предлагает расширить круг иностранцев из безвизовых стран, которые обязаны будут вносить этот авансовый платеж за патент. Это требование распространят на мигрантов, работающих у физических лиц для «личных, домашних и иных подобных нужд».

Кроме того, иностранцы обязаны будут продемонстрировать, что уровень их дохода не ниже прожиточного минимума в регионе. Если «белый» заработок окажется ниже, ему могут не продлить патент. Информацию о доходах также смогут использовать в МВД и при проверке условий выдачи или аннулирования вида на жительство и разрешения на пребывание в РФ. Налоговые органы будут каждый квартал предоставлять эти данные Министерству внутренних дел.

При этом неясно, как предложенные Минфином поправки будут соотноситься с планами правительства вести оргнабор в качестве основного механизма привлечения рабочей силы из-за рубежа, пишет «Ъ» со ссылкой на источник в национальных диаспорах. Организованный набор — это привлечение иностранных граждан к работе в РФ на конкретные проекты в конкретных регионах и на определенный срок. Новая инициатива минимизирует для трудовых мигрантов возможность привезти с собой семью, а когда оргнабор будет запущен, вряд ли принесет существенные налоговые сборы.

