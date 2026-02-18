«Сами решили встретиться»: Кадыров отрицает, что его примирения с сенатором Керимовым потребовали в Кремле

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал пост, согласно которому «слухи» о том, что его примирение с сенатором от Дагестана Сулейманом Керимовым было организовано в Кремле, ложные.

По его словам, они встретились по собственной инициативе и «по-мужски» разрешили разногласия без чьего-либо посредничества. Поводом для поста стала информация о том, что председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин якобы говорил, что и Керимова, и Кадырова специально вызывали в Администрацию президента для примирения. Кадыров это опроверг, добавив, что ему «достаточно знать мнение Путина», чтобы действовать незамедлительно.

Стоит отметить, что Гайнутдин не заявлял напрямую, что встреча была организована в Кремле, однако назвал примирение сенатора и главы Чечни примером исполнения инициативы Путина, который объявил 2026-й Годом единства народов России. Но некоторые российские СМИ действительно подали это сообщение как подтверждение того, что встреча была организована в администрации президента.

Незадолго до этого Кадыров опубликовал совместный снимок с Керимовым, подписав его словами о братстве чеченского и дагестанского народов.

Для обоих эта встреча стала первой после острого конфликта, разгоревшегося на фоне бракоразводного раздела бизнеса сооснователей маркетплейса Wildberries — Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. Пик противостояния пришелся на 18 сентября 2024 года, когда у московского офиса компании началась перестрелка между кадыровцами, выступавшими на стороне Бакальчука, и охраной делового центра, где находится офис компании: двое охранников-ингушей погибли. Бакальчук, которого сначала задержали, а через день отпустили, потом настаивал, что у них были «мирные намерения», однако в ролике было видно, как его люди разбивают стеклянные стены здания.

Осенью того же года Кадыров публично обвинил Керимова и нескольких депутатов в подготовке покушения на него и пригрозил кровной местью. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тогда посоветовал главе Чечни обратиться в полицию. Wildberries в итоге достался Ким, а суд взыскал с Бакальчука в ее пользу 217 млн рублей.

