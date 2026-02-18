«Ренессанс Капитал» завершил покупку «дочки» американской Citigroup Ситибанка и переименует его в РенКап Банк

«Ренессанс Капитал» закрыл сделку по покупке 100% АО КБ «Ситибанк» — российской «дочки» американской Citigroup. Все необходимые согласования в России и за рубежом получены, расчеты произведены, смена собственника состоялась, сообщается в пресс-релизе компании. Банк будет переименован в АО «РенКап Банк» и продолжит работу под единым брендом группы. Сумма сделки не раскрывается.

Как заявляется, банк сохранится как отдельная бизнес-единица в составе группы и продолжит обслуживать традиционных клиентов — инвестиционные банки и фонды из США, Великобритании, ЕС и других стран. Гендиректор «Ренессанс Капитала» по России и СНГ Максим Орловский отметил, что группа рада присоединению банка «с сильной командой, международным опытом и более чем 30-летней историей успешной работы на российском рынке», подчеркнув, что кастодиальный бизнес Ситибанка — крупнейший в России — органично вписывается в текущую структуру бизнеса группы.

Ситибанк открылся в России в 1992 году и был в числе первых иностранных банков на отечественном рынке. В апреле 2021 года Citigroup объявила о сворачивании розничного направления сразу в 13 странах. После начала войны в Украине в феврале 2022 года американцы решили уйти полностью: весной под сокращение попал малый и средний бизнес, осенью — корпоративное обслуживание. Тогда же банк избавился от портфеля потребительских кредитов, продав его «Уралсибу».

Сделки с иностранными активами из «недружественных» стран требовали личного разрешения Путина, а несколько потенциальных покупателей отказались от переговоров — в частности, из-за того, что ИТ-инфраструктура банка строилась на решениях Cisco и Oracle, работать с которыми в России стало невозможно после введения санкций. В ноябре 2025 года Путин всё же подписал разрешение на сделку с «Ренессанс Капиталом».

«Ренессанс Капитал» заявил, что намерен придерживаться прежней стратегии и сосредоточиться на работе с крупными институциональными, корпоративными и частными клиентами.

