Двум подросткам назначили до 7,5 года колонии за поджог Ми‑8 на военном аэродроме в Омске. Они должны выплатить Минобороны 668 млн рублей

Второй Восточный окружной военный суд вынес приговор двум несовершеннолетним жителям Омска, которых признали виновными в поджоге вертолета Ми-8 на военном аэродроме. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ФСБ, подростков признали виновными по статье о теракте и приговорили к 7 годам и 7 годам и 6 месяцам. До совершеннолетия они будут находиться в воспитательной колонии, затем — в колонии общего режима.

Кроме того, суд обязал подростков возместить ущерб, нанесенный Министерству обороны России, в размере 668 млн рублей за уничтоженный вертолет.

«В сентябре 2024 года двое подростков (...) проникли на территорию военного аэродрома (...) в ночное время и осуществили поджог вертолета Ми-8 с использованием самодельно изготовленной зажигательной смеси. Поджог вертолета подростки сняли на камеру мобильного телефона и полученную видеозапись в качестве отчета о проделанной работе отправили своему куратору. Обещанные за поджог денежные средства им выплачены не были», — говорится в сообщении ФСБ. Подозреваемых задержали в течение суток после инцидента. Как утверждается, они признались на допросе, что действовали по заданию неизвестного «куратора», который пообещал им $20 тысяч.

В сообщении ФСБ не называются ни имена, ни возраст осужденных. В сентябре 2024 года СМИ писали, что подросткам по 16 лет.