Директор подрядчика Пентагона помогает улучшать российское оружие. Его бывшие коллеги наладили в РФ производство нового снайперского калибра

Запросы, направленные в LMT Defense и ABF Inc на момент публикации оставались без ответа.

В первоначальной версии статьи было ошибочно сообщалось, что Константин Конев брал интервью у производителя монолитных пуль Михаила Гуревича. Конев упоминал Гуревича в своих роликах, но не публиковал интервью с ним.



Оружейный блог и конфликт интересов

Константин Конев начал заниматься разработкой стрелкового оружия в России в 1990-е, а с 2007 года работает за рубежом. В 2021 году он стал директором по инжинирингу американского производителя LMT Defense. В августе 2025 года эта компания получила десятилетний контракт с максимальной суммой в $92 млн с Командованием специальных операций Армии США на поставку компонентов стрелкового оружия.

Помимо работы в американской оборонной компании Конев ведет блог об оружии на Youtube, на который подписаны 30 тысяч человек. Изучив содержание видеороликов, The Insider обнаружил ряд косвенных признаков, указывающих на экспертную роль Конева в модернизации производства стрелкового оружия в России.

Как в России появился сверхдальний снайперский калибр

Наиболее наглядно влияние Константина Конева на развитие снайперского вооружения в России можно показать на примере одного сверхдальнего калибра. Развитие технических возможностей российских снайперов после Второй мировой можно разделить на три исторических этапа. В 1963 году с принятием на вооружение снайперской винтовки Драгунова (СВД) калибра 7,62×54 мм советские стрелки получили оружие для работы по целям на дистанции до 600–800 м. Средний калибр СВД позволял поражать незащищенную живую силу, но его энергии не хватало для пробития бронежилетов: современные твердые плиты удерживают такую пулю уже при выстреле на дистанции в нескольких сотен метров.

В 2011 году на вооружение ВДВ были приняты австрийские винтовки Steyr более мощного калибра .338 Lapua Magnum. Это привело сразу к двум качественным скачкам: эффективная дальность стрельбы по ростовой цели выросла примерно до 1500 м, а с бронебойными пулями стало реально поражать цели за современными бронеплитами.

Третий этап начался в 2023 году, когда на вооружении Минобороны появились винтовки ORSIS калибра .375 CheyTac. Этот калибр относится к сверхдальним (extreme long range) c рабочими дистанциями в 1800–2200 м. Он обладает высокой остаточной энергией и при использовании бронебойных боеприпасов может пробивать плиты бронежилетов и легкобронированную технику там, где 7,62×54 мм и даже .338 Lapua Magnum неэффективны.