Директор подрядчика Пентагона помогает улучшать российское оружие. Его бывшие коллеги наладили в РФ производство нового снайперского калибра

Константин Конев с винтовкой Konev Modular Rifle. Фото: Thefirearmblog.com
Директор по инжинирингу американского оружейного производителя LMT Defense Константин Конев поддерживает связи с целым рядом российских производителей оружия. В своем блоге на YouTube оружейник проводит совместные эфиры с российскими производителями, снайперами и провоенными блогерами. Двое бывших коллег Конева способствовали появлению в России сверхдальнобойного натовского калибра .375 CheyTac — винтовки в таком калибре начали использовать российские снайперы.
Пока Конев публично консультирует российских оружейников по вопросам разработки и улучшения стрелкового оружия, его работодатель выполняет контракт на $92 млн с Министерством обороны США.
Обновление: Реакция на расследование
После публикации The Insider Константин Конев удалил свой канал на YouTube с 30 тысячами подписчиков, видео на Boosty и Patreon, а также свой профиль на LinkedIn. Свой профиль с LinkedIn также удалила супруга Константина, Наталья Конева. В переписке с The Insider Конев утверждал, что давно не является сотрудником LMT Defense, на стенде которой на выставке SHOT Show в Лас-Вегасе он работал еще 20 января 2026 года. Письмо The Insider на адрес корпоративной почты Конева в LMT Defense было доставлено, но осталось без ответа. Конев требовал удалить материал, отказавшись отвечать на конкретные вопросы.
То есть прошел независимые испытания, проведенные Постоянной международной комиссией по испытанию ручного огнестрельного оружия — П.М.К. (Commission internationale permanente pour l'épreuve des armes à feu portatives — C.I.P.).
19 мая 2021 года по ГТД № 10005030/190521/0232560.
ИНН 7703371192.
ИНН 4018011096.
ИНН 4000000400.
ИНН 4018011628.
Константин Конев (слева) с бейджем LMT на выставке SHOT Show, январь 2026
Фото: Telegram-канал «Поговорим о патронах»
Запросы, направленные в LMT Defense и ABF Inc на момент публикации оставались без ответа.
В первоначальной версии статьи было ошибочно сообщалось, что Константин Конев брал интервью у производителя монолитных пуль Михаила Гуревича. Конев упоминал Гуревича в своих роликах, но не публиковал интервью с ним.
Оружейный блог и конфликт интересов
Константин Конев начал заниматься разработкой стрелкового оружия в России в 1990-е, а с 2007 года работает за рубежом. В 2021 году он стал директором по инжинирингу американского производителя LMT Defense. В августе 2025 года эта компания получила десятилетний контракт с максимальной суммой в $92 млн с Командованием специальных операций Армии США на поставку компонентов стрелкового оружия.
Помимо работы в американской оборонной компании Конев ведет блог об оружии на Youtube, на который подписаны 30 тысяч человек. Изучив содержание видеороликов, The Insider обнаружил ряд косвенных признаков, указывающих на экспертную роль Конева в модернизации производства стрелкового оружия в России.
Как в России появился сверхдальний снайперский калибр
Наиболее наглядно влияние Константина Конева на развитие снайперского вооружения в России можно показать на примере одного сверхдальнего калибра. Развитие технических возможностей российских снайперов после Второй мировой можно разделить на три исторических этапа. В 1963 году с принятием на вооружение снайперской винтовки Драгунова (СВД) калибра 7,62×54 мм советские стрелки получили оружие для работы по целям на дистанции до 600–800 м. Средний калибр СВД позволял поражать незащищенную живую силу, но его энергии не хватало для пробития бронежилетов: современные твердые плиты удерживают такую пулю уже при выстреле на дистанции в нескольких сотен метров.
В 2011 году на вооружение ВДВ были приняты австрийские винтовки Steyr более мощного калибра .338 Lapua Magnum. Это привело сразу к двум качественным скачкам: эффективная дальность стрельбы по ростовой цели выросла примерно до 1500 м, а с бронебойными пулями стало реально поражать цели за современными бронеплитами.
Третий этап начался в 2023 году, когда на вооружении Минобороны появились винтовки ORSIS калибра .375 CheyTac. Этот калибр относится к сверхдальним (extreme long range) c рабочими дистанциями в 1800–2200 м. Он обладает высокой остаточной энергией и при использовании бронебойных боеприпасов может пробивать плиты бронежилетов и легкобронированную технику там, где 7,62×54 мм и даже .338 Lapua Magnum неэффективны.
Снайпер 25-й армии группировки войск «Запад» с винтовкой ORSIS-CT20 в калибре .375 CheyTac.
Фото: РИА «Новости»
Специалистов по стрелковому оружию должно было бы удивить, насколько быстро в российской армии появился недавно созданный калибр. .375 CheyTac был разработан в 2009 году как дочерний калибр .408 CheyTac. Горлышко более крупного патрона было переобжато под более легкую пулю, и это позволило достичь высоких скоростей пули при меньшей отдаче. Новый калибр долго оставался «диким», не имея официального статуса, и получил сертификацию CIP только в 2017 году.
Этот калибр появился в России благодаря бывшему коллеге Конева Владимиру Гребенюку. Гребенюк — важная фигура для российского снайпинга: он организует соревнования «Меткий стрелок», в которых участвуют военные снайперы, руководит Раменским стрелковым клубом, владеет оружейным производителем «Тактические снайперские системы» (ТСС) и до недавнего времени был совладельцем оружейного импортера ООО «Варяг», который в обход санкций завозит в Россию американские и европейские винтовки.
Владимир Гребенюк с винтовкой производства ООО «ТСС»
Фото: guns.club
В 2022 году Гребенюк выступил организатором рекордного по дальности выстрела из российской снайперской винтовки на дистанции 5117 м. Участник этих стрельб отмечал, что Гребенюк сначала организовал доставку американских пуль Berger 407gr Long Range калибра .375 CheyTac, а затем вместе с директором компании «Промтехнология» Светланой Николаевой участвовал в разработке винтовки ORSIS-CT20, фактически сделанной специально под американские пули. Достигнутая дистанция и результаты стрельб оказались убедительными для Минобороны России. С апреля 2023 года винтовки ORSIS-CT20 в новом калибре появились на вооружении МО РФ: их используют снайперы 24-й отдельной гвардейской бригады специального назначения, 7-й десантно-штурмовой дивизии и других подразделений.
Скриншот видео стрельб из винтовки на полигоне в 2022 году
Константин Конев связан как с Гребенюком, так и с выпускающей «орсисы» компанией «Промтехнология». Как рассказывал оружейный конструктов в одном из интервью, он работал в «Промтехнологии» с 2015 по 2017 год и познакомился там с Гребенюком. Эту информацию подтверждают сведения о доходах Конева в банковских утечках.
В 2025 году Конев выпустил два совместных видео с Гребенюком. Там оружейные специалисты обсуждают живучесть стволов в калибрах магнум, влияние шага нарезов ствола (твиста) на стабилизацию тяжелых пуль, использование «диких» калибров, а также их эффективность для пробития брони на дальних дистанциях. Кроме того, технический директор американской компании упоминает, что обсуждает критические технические нюансы оружия с российскими коллегами в закрытом чате.
И хотя нет свидетельств участия Конева в контрабанде, нельзя не отметить активное использование американской амуниции, оружия и компонентов фирмами Гребенюка. ООО «ТСС» для производства российских винтовок использует заготовки стволов — «бланки» — американских компаний Bartlein и Krieger. Упомянутый выше ООО «Варяг» импортирует американские патроны Federal Cartridge и винтовки компаний Barrett и Desert Tech (в последней в 2017–2019 годах работал Конев).
Сертификат соответствия, полученный ООО «Варяг» для таможенного оформления винтовки Desert Tech HTI калибра .375 CheyTac с серийным номером HTI003164/1053
Ранее The Insider отмечал связь «Варяга» с еще с одной американской компанией, ABF Inc. из Колорадо, совладелец которой — уроженец России Алекс Бурлаков. В 2021 году компания отгрузила «Варягу» 40 тактических фонарей для охотничьего оружия. После начала полномасштабной войны ABF стала поставлять оружие в Казахстан, входящий в Таможенный союз с Россией. В 2022–2023 годах компания экспортировала в Казахстан 53 винтовки Accuracy International, Cadex Defence, FN Herstal, Patriot Ordnance Factory и Proof Research. На сайте казахстанской фирмы «Казохотрыболовсоюз», которая формально числилась получателем этого оружия, ни одна из перечисленных марок не доступна для покупки.
При этом винтовки брендов Accuracy International и Cadex в те же годы импортировал в Россию «Варяг». С 2016 по 2018 год менеджером по работе с клиентами этой компании работала Наталья Конева, жена Константина.
Скриншот профиля Натальи Коневой на LinkedIn. Супруги Коневы удалили аккаунты с LinkedIn после публикации The Insider
Российский CheyTac от коллеги Конева
Кроме «Промтехнологии» снайперские винтовки калибра .375 CheyTac выпускает еще один российский производитель — Lobaev Arms. Его основатель Владислав Лобаев давно знаком с Константином Коневым: в начале 2010-х оба инженера работали на предприятии Caracal в ОАЭ, о чем Конев упоминает в одном из интервью. «Лобаевские» винтовки DXL-4 «Севастополь» .375 Cheytac российские снайперы используют как минимум с 2023 года.
Винтовка DXL-4 Севастополь в калибре .375 Cheytac на позиции российских снайперов. Ноябрь 2023
Фото: Telegram-канал Lobaev Arms
Так же, как и компании Гребенюка, фирмы Лобаева не испытывают проблем с обходом оружейного эмбарго. В декабре 2025 года Владислав открыл фирменный магазин на Успенском шоссе, в котором винтовку Lobaev Arms можно купить в комплекте с американскими прицелами NightForce или ZCO и американскими сошками Accu-Tac. Торговле американской амуницией не мешает то, что в феврале 2024 года сам Лобаев и его фонд попали в санкционный список США.
Американский регулятор внес в санкционный список три связанных с Владиславом компании, которые ведут минимальную экономическую деятельность: ООО «Конструкторское бюро интегрированных систем», «Торговый дом „Лобаев Армс“» и «Фонд развития оружейных технологий и производств. Фонд Лобаева». При этом американские функционеры пропустили юридическое лицо, которое непосредственно занимается производством винтовок, — ООО «Ствольная компания Лобаева» с выручкой в 257 млн рублей, оформленное на жену конструктора.
Участник снайперских соревнований с винтовкой Lobaev Arms и американским прицелом NightForce
Фото: социальные сети Lobaev Arms
Американская экспертиза для российских оружейников
Уже после переезда в США, Конев продолжил сотрудничать с журналом «Калашников»: его последняя статья на сайте издания вышла в апреле 2020 года. В этом есть риск нарушения санкций, так как концерн «Калашников» находится в SDN-листе США с 2014 года. В мае 2022 года Конев обсуждал эффективность снайпинга в армии РФ с журналистом Zvezdaweekly Сергеем Козловым. Это издание входит в медиахолдинг Министерства Обороны РФ.
На своем YouTube-канале Конев проводит эфиры с другими российскими оружейными производителями и снайперами, помимо Гребенюка. В их числе — создатель бренда оружейного тюнинга PufGun Игорь Казаков, профессиональный стрелок-высокоточник Валерий Шиц.
Александр Арутюнов и Константин Конев
Скриншот видео с YouTube
В 2022 году Конев опубликовал интервью с российским провоенным блогером Александром Арутюновым, ведущим социальные сети под ником Razvedos. Конев упоминает, что познакомился с ним в 2000–2001 годах, когда они вместе участвовали в снайперских сборах и проводили замеры скоростей пуль. Арутюнов — бывший военнослужащий спецназа, в своем блоге он описывает опыт реального боевого применения стрелкового оружия на войне с Украиной. В ходе интервью Конев и Арутюнов детально разбирают недостатки российских снайперских винтовок СВД, СВЧ, АСВК «Корд». Конев обсуждает «инженерный подход» к исправлению проблем с точностью, эргономикой и газоотводом этих винтовок, фактически оказывая прямую консультацию по улучшению вооружения потенциальному противнику.
Но наиболее рискованным с точки зрения санкционного комплаенса можно назвать беседы Конева с Алексеем Голубевым из компании «Союз ТМ». В серии интервью Конев и Голубев обсуждают инженерные решения, связанные с гибридизацией автоматических винтовок: подбор специальных марок сталей и режимов термообработки для компенсации повышенного давления на затвор, использование ПО Ansys для расчета нагрузок на зубья личинки затвора и оптимизацию основного российского автоматного калибра 5.45×39 для платформы AR. Фактически Конев проводит консультации по модернизации российского оружия. Продукция «Союз-ТМ» используется Федерацией боевого снайпинга, поэтому экспертные советы представителю компании могут быть расценены как косвенное содействие российскому силовому блоку.
Алексей Голубев и Константин Конев
Скриншот видео с YouTube
Для LMT Defence как работодателя Конева это может грозить отзывом Security Clearance и расторжением контракта с Пентагоном, так как один из ведущих экспертов компании фактически консультирует сторону, находящуюся под санкциями, тем самым способствуя улучшению их снайперских систем.
Недостающие детали биографии Конева
О жизни Конева до 2007 года мало что известно. Хотя провластные издания называли Константина одним из наиболее талантливых российских конструкторов и наследником Драгунова и Мосина, в открытых источниках нет ни даты, ни места его рождения. Даже поклонники оружейного конструктора не знают его отчества. The Insider удалось собрать некоторые из недостающих деталей биографии оружейника.
Константин Юрьевич Конев родился 22 мая 1973 года. Данные о его месте рождения расходятся: в утечках из российских баз данных местом рождения указан Белгород, а в украинских — Киев. Константин вырос в странах Балтии, окончил Суворовское училище в Минске, там же поступил в военно-инженерное училище. Благодаря встрече с оружейником Владимиром Александровичем Разореновым в 1992 году он начал участвовать в разработках стрелкового оружия.
С 1992 по 2003 годы Конев участвовал в соревнованиях снайперов различных силовых структур и армии. Задания этих соревнований скорее типичны для подготовки спецподразделений, чем для гражданских спортсменов: снайперы практиковались в поражении целей, расположенных за окнами зданий и иллюминаторами самолетов, а также занимались ориентированием на местности, на которой были установлены растяжки с симуляторами мин. Конев упоминает применение бесшумных снайперских винтовок «Винторез» и общение с конструктором этих винтовок Петром Сердюковым. «Винторез» был разработан в 1980-х годах в ЦНИИточмаш по заказу ГРУ. Среди белорусских стрелков их использовали группа «Альфа» КГБ, подразделение СПБТ «Алмаз» при МВД и 5-я отдельная бригада спецназа ГРУ. Процесс тренировки снайперов 5-й бригады Конев описывает в одном из видеороликов.
Константин Конев на снайперских соревнованиях
YouTube-канал «Может, бахнем?»
В 2003 году в Беларуси он создает снайперскую винтовку Конева, так и не поступившую в серийное производство.
С 2007-го по 2013 Конев работал техническим директором украинского завода Zbroyar, где создал самую популярную на тот момент украинскую снайперскую винтовку Z-008, а в 2013–2014 годах трудился в конструкторском отделе Caracal International в ОАЭ.
Период с 2014 по 2017 год пропущен в профиле Конева в Linkedin. Как рассказывал Константин в одном из интервью, в это время он работал в российской компании «Промтехнология», которая выпускает упомянутые выше снайперские винтовки ORSIS. Вероятно, эта информация опущена намеренно, чтобы скрыть факт работы на подсанкционный российский оборонный сектор, поскольку это могло бы помешать работе в США. В 2017 году Конев стал старшим инженером-конструктором в одном из знаковых американских производителей высокоточных снайперских винтовок, Desert Tech. Параллельно Константин выпустил собственную винтовку Konev Modular Rifle, которая, однако, не добилась коммерческого успеха. Затем он два года работал в американском филиале болгарского Arsenal 2000 JSc и, наконец, в 2021 году перешел к оружейному производителю LMT Defense, где работает и сейчас.
