Лондонцы XVII века использовали для жизни во время чумы те же правила, что и введенные в XXI веке при ковиде — исследование

Лондонцы XVII века использовали еженедельные отчеты о смертях от чумы так же, как современные люди следят за статистикой Covid-19 — чтобы решить, куда ехать, где работать и стоит ли встречаться с друзьями. Об этом говорится в исследовании историка Карен Макбрайд из Портсмутского университета, опубликованном в журнале Accounting History.

Исследовательница изучила дневник Сэмюэла Пипса — чиновника морского ведомства, который вел подробные записи во время Великой чумы 1665 года. Пипс постоянно сверялся с «Биллями о смертности» — еженедельными сводками, где указывалось число умерших в разных районах Лондона. Эти отчеты продавали на улицах и вывешивали в общественных местах, чтобы предупредить о распространении болезни.

Дневник показывает, как Пипс принимал решения на основе цифр. Когда число умерших от чумы выросло с 43 до 112 за неделю, он отправил жену за город. Когда цифры превысили 4000 смертей в неделю, он начал переписывать завещание, «потому что человек не может рассчитывать прожить и двух дней». А когда смертность снизилась до 333 случаев, он решил вернуться в Лондон.

При этом Пипс не всегда следовал собственным опасениям. Несмотря на рост смертности, он продолжал ходить на работу, посещать друзей и даже заказывал устриц из Колчестера, где свирепствовала чума. Он сомневался в точности официальных данных — один из церковных служащих признался ему, что реально умерло девять человек, хотя в отчет внесли только шестерых.

Исследование показывает, как власти использовали эту статистику для введения карантинных мер. Дома с зараженными помечали красным крестом и надписью «Господи, помилуй нас», вводились ограничения на передвижение и собрания. Эти меры сильнее всего ударили по бедным — богатые, как Пипс, могли уехать за город, а бедняки оставались в переполненном городе без доступа к врачам.

Официально от чумы 1665 года умерло 68 595 лондонцев, но реальная цифра, вероятно, приближалась к 100 тысячам человек — почти пятая часть населения города. Макбрайд отмечает, что «Билли о смертности» стали основой для развития статистики и страхового дела, а введенные тогда меры карантина и изоляции больных используются до сих пор.

Ранее опубликованное исследование показало, что владычество Рима в Англии (43–410 годы н.э.) негативно повлияло на здоровье населения, причем последствия передавались из поколения в поколение. К такому выводу пришли британские археологи, изучившие останки 646 человек — 274 взрослых женщин детородного возраста и 372 детей младше 3,5 лет из захоронений железного века и римского периода.