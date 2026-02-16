США и Венгрия подписали соглашение о сотрудничестве в сфере атомной энергетики, подразумевающее поставки Венгрии американских малых ядерных реакторов, а также американского ядерного топлива и технологий его хранения в отработанном виде. Об этом сообщает Associated Press.

Это произошло во время встречи Госсекретаря США Марко Рубио с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Рубио также поддержал планы Орбана баллотироваться на пятый срок подряд на выборах, которые должны состояться в апреле этого года, и подчеркнул теплые отношения правительства Орбана с нынешней американской администрацией:

«Я буду с вами предельно откровенен: у премьер-министра и президента очень, очень тесные личные и рабочие отношения, и я думаю, что это пошло на пользу нашим двум странам», — заявил Рубио.

Как писал ранее The Insider, аналогичное соглашение США ранее подписали с Арменией. Несмотря на связанные с этим надежды на ослабление зависимости от «Росатома», по мнению опрошенных The Insider экспертов, поставки малых модульных реакторов представляют собой скорее пиар-акцию: их нет в массовом производстве, а производимая ими электроэнергия дороже, чем энергия от «традиционных» АЭС.