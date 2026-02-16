Путин вывел своего соратника Сергея Иванова из Совета безопасности, до этого тот лишился последней госдолжности

Владимир Путин подписал указ об исключении своего давнего соратника Сергея Иванова из Совета безопасности России. Документ от 16 февраля опубликован на официальном портале правовой информации.

4 февраля Путин освободил его от должности спецпредставителя президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта — последнего поста, который 73-летний чиновник занимал с августа 2016 года. В Кремле тогда объяснили увольнение личной просьбой Иванова.

Иванов — один из давних соратников российского президента: они познакомились еще в 1970-х годах на службе в ленинградском управлении КГБ. За свою карьеру он занимал ключевые государственные посты: возглавлял Совет безопасности (1999–2001), руководил Министерством обороны (2001–2007), работал вице-премьером и первым вице-премьером (2005–2011), а затем пять лет стоял во главе Администрации президента.

Летом 2016 года Путин перевел его на должность спецпредставителя по экологии и транспорту, что многие расценили как почетную отставку. Тогда этот шаг тоже был представлен как инициатива самого Иванова. На этом посту он занимался природоохранными проектами, включая программу сохранения дальневосточного леопарда, и продвигал идею введения экологических сборов.

Иванов считается одним из последних представителей ближнего круга путинской элиты, сложившегося на рубеже 1990-х и 2000-х годов. Более 25 лет он входил в высшее руководство страны. Перед президентскими выборами 2008 года его наряду с Дмитрием Медведевым рассматривали как вероятного преемника Путина. Иванов находится под персональными санкциями США, ЕС и Великобритании в связи с аннексией Крыма и войной в Украине.

