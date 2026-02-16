«Он не боялся, и я не боюсь». По всему миру проходят акции памяти Навального. В России есть задержанные

Неравнодушные граждане также несут цветы, свечи и записки к стихийным мемориалам и памятникам жертвам политических репрессий в Санкт-Петербурге, Барнауле, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Горно-Алтайске и других городах России.

В записке у мемориала в Горно-Алтайске говорится: «Алексей, мы помним о тебе! Теперь твое имя в веках. Ты был вождем, а стал знаменем! Теперь в наших сердцах ты — тот самый Буревестник из поэмы Горького! И память о тебе не убить! P.S.: Нет более мужественного и терпеливого человека, чем ты!»

На момент написания новости известно как минимум о двух задержанных. В Волгограде мужчину задержали у памятника жертвам политических репрессий без объяснения причины, об этом он рассказал «ОВД-Инфо». Задержанного доставили в 4-й отдел полиции, после чего он перестал выходить на связь.

В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину за фотографию мемориала жертвам политических репрессий на Воскресной набережной, пишет издание RusNews. Тот сообщил журналистам, что его доставили в 76-й отдел полиции и собираются выписывать штраф.

Также в Петербурге людей перестали пускать к мемориалу под предлогом проведения работ. Памятник огородили сетчатым забором и поставили кран, рядом дежурят полицейские, рассказал очевидец RusNews.

Памятные акции проходят и за рубежом. Утром русскоязычные жители Дюссельдорфа сожгли фотографию эквадорской лягушки, возложили цветы и свечи, установили баннеры «Не забудем, не простим» и фотографии Алексея Навального.