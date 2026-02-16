«Он не боялся, и я не боюсь». По всему миру проходят акции памяти Навального. В России есть задержанные

Фото: SotaVision
Во вторую годовщину смерти основателя ФБК Алексея Навального в разных городах России и за рубежом проходят памятные акции.
На Борисовском кладбище в Москве, где похоронен Навальный, собрались десятки человек, включая представителей дипмиссий Германии, Италии, Испании, Латвии и других западных стран, передает SotaVision. Также на кладбище приехали матери Алексея и Юлии Навальных — Людмила Навальная и Алла Абросимова.
Панихиду провел иерей Дмитрий Сафронов. В 2024 году патриарх Кирилл запретил его в священнослужении на три года из-за проведения предыдущей панихиды по оппозиционеру.
У кладбища стоят несколько автомобилей Росгварии и дежурят сотрудники центра «Э» в масках. Одна из посетительниц кладбища сказала The Insider: «Не страшно [приходить на могилу], потому что он не боялся, и я не боюсь. Я чаще бываю у Алексея, чем у своих родственников. Очень скучаю, когда долго не хожу на могилу. Когда я там, стараюсь навести порядок и собрать больше людей с собой. Очень хочу быть достойной его памяти и буду благодарить его родителей и семью за него. Он показал нам пример смелости, честности, юмора. Это большой подарок всем нам».
По сообщению SotaVision, в годовщину смерти Навального цветы появились и у Соловецкого камня возле здания ФСБ на Лубянке — одного из самых известных памятников жертвам политических репрессий. Возле камня дежурят автозак и сотрудники силовых структур.
Кроме того, цветы и записка появились возле дома убитого оппозиционера в Москве.
Фото: RusNews
Неравнодушные граждане также несут цветы, свечи и записки к стихийным мемориалам и памятникам жертвам политических репрессий в Санкт-Петербурге, Барнауле, Новосибирске, Владивостоке, Перми, Горно-Алтайске и других городах России.
В записке у мемориала в Горно-Алтайске говорится: «Алексей, мы помним о тебе! Теперь твое имя в веках. Ты был вождем, а стал знаменем! Теперь в наших сердцах ты — тот самый Буревестник из поэмы Горького! И память о тебе не убить! P.S.: Нет более мужественного и терпеливого человека, чем ты!»
На момент написания новости известно как минимум о двух задержанных. В Волгограде мужчину задержали у памятника жертвам политических репрессий без объяснения причины, об этом он рассказал «ОВД-Инфо». Задержанного доставили в 4-й отдел полиции, после чего он перестал выходить на связь.
В Санкт-Петербурге полиция задержала мужчину за фотографию мемориала жертвам политических репрессий на Воскресной набережной, пишет издание RusNews. Тот сообщил журналистам, что его доставили в 76-й отдел полиции и собираются выписывать штраф.
Также в Петербурге людей перестали пускать к мемориалу под предлогом проведения работ. Памятник огородили сетчатым забором и поставили кран, рядом дежурят полицейские, рассказал очевидец RusNews.
Памятные акции проходят и за рубежом. Утром русскоязычные жители Дюссельдорфа сожгли фотографию эквадорской лягушки, возложили цветы и свечи, установили баннеры «Не забудем, не простим» и фотографии Алексея Навального.
Всего акции планируются как минимум в 112 городах 39-ти стран мира, от Аргентины до Вьетнама.
В Тбилиси из-за изменений в законодательстве полиция запретила россиянам провести митинг памяти Навального, сообщили активисты сообщества Frame. Мероприятие перенесли в закрытое пространство.
Алексей Навальный погиб 16 февраля 2024 года в колонии ИК-3 в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа. Как сообщал The Insider 14 февраля, экспертиза, проведенная по инициативе Великобритании, Швеции, Франции, Германии и Нидерландов, установила, что в вывезенных семьей биоматериалах Навального обнаружен эпибатидин. В тот же день был опубликован официальный пресс-релиз МИД пяти стран, в котором говорится, что с учетом токсичности эпибатидина и описанных симптомов «отравление с высокой вероятностью стало причиной смерти».