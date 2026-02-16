Природная «Арка влюбленных» в Италии обрушилась в море из-за циклона

Утес Сант-Андреа на побережье коммуны Мелендуньо (Италия) обрушился после сильного шторма 14 февраля. Об этом пишет The Guardian. Скала известна по всему миру, получив название «Арка влюбленных», поскольку была одним из самых популярных мест для туристов, желающих сделать предложение своим любимым.

Природная арка обрушилась из-за сильных штормов и морской эрозии в ночь на субботу, 14 февраля. Как отмечает британская газета, это самый значительный ущерб, нанесенный эрозией прибрежному ландшафту региона.



Скалистая арка долгое время была одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей Адриатического побережья и области Апулия, расположенной на юго-востоке страны. Она стала популярным местом как просто для фотографий, так и для того, чтобы сделать предложение. Из-за этого ее окрестили «Аркой влюбленных».

«Это сокрушительный удар в самое сердце. Одна из самых известных туристических достопримечательностей нашего побережья и всей Италии исчезла. <...> Это сокрушительный удар по имиджу региона и туризму. Природа изменилась: того, что было здесь 30 лет, больше нет», — сказал мэр Мелендуньо Маурицио Чистернино.



Член городского совета по туризму Франческо Стелла сравнил произошедшее с церемонией прощания: «Это как похороны», — цитируют его слова местные СМИ.

Муниципалитет Мелендуньо был одним из немногих в регионе, который представил собственный проект по борьбе с эрозией побережья. Его стоимость оценивали в 4,5 млн евро, однако деньги на его реализацию так и не были выделены из-за недостатка финансирования.

В январе на средиземноморское побережье Италии и Испании, а также стран Северной Африки обрушился циклон Гарри. Вызванные им дожди, а также волны высотой до 12–15 метров разрушили морские порты и дороги. В некоторых регионах Италии после этого было объявлено чрезвычайное положение.

В сицилийском городе Нишеми из-за проливных дождей также сошел оползень — в результате сотни зданий и жилых домов оказались на краю обрыва.