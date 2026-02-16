Бывший мундеп Алексей Горинов попросил о госпитализации из-за бронхита и холода в камере

Бывший московский мундеп, получивший 7 лет колонии по делу о «фейках» об армии, попросил о госпитализации из-за состояния здоровья. Об этом сообщает «Медиазона».

Горинов написал заявление о переводе в лечебно-исправительное учреждение. На прошедшем в понедельник, 16 февраля, заседании по рассмотрению жалобы его защиты политзаключенный рассказал, что уже на протяжении полутора месяцев он сидит в неотапливаемом помещении камерного типа.

По его словам, на внутренней стороне рамы в камере из-за низкой температуры образовался лед. Сам Горинов постоянно надевает свитер, чтобы не замерзнуть, но его заставляют его снимать «под страхом применения физической силы».

По словам бывшего мундепа, он заболел бронхитом и уже трижды попадал в больницу при колонии. «Я просто целый день сижу у батареи», — сказал он адвокату.

Алексей Горинов стал одним из первых в России осужденных по статье о «фейках» об армии. В июле 2022 года он получил 7 лет колонии. В мае 2024-го стало известно, что в колонии на него завели новое уголовное дело об «оправдании терроризма». В ноябре того же года по этой статье его приговорили к трем годам колонии.

Горинов и ранее неоднократно жаловался на условия в колонии и отсутствие или отказ в медицинской помощи. В мае 2025-го его адвокат сообщала, что во время этапирования у Горинова были выявлены признаки туберкулеза. Летом он проходил лечение от острого бронхита.