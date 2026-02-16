В Якутске задержан за убийство участник войны в Украине. Он уже дважды получал сроки за убийства, но каждый раз снова отправлялся на войну

В Якутске задержали бывшего участника войны в Украине, который подозревается уже в четвертом убийстве. Как сообщает местное издание «Эхо столицы», это 38-летний уроженец якутского села Кутана Виктор Саввинов.

По данным издания, в 2020 году этого человека приговорили к 11 годам лишения свободы за убийство женщины. Из колонии Саввинов завербовался на войну, а в 2024 году вернулся в Якутию. В феврале того же года он совершил еще два убийства: первой жертвой стал его собутыльник, второй — 64-летняя учительница. Как пишет SakhaDay, Саввинов проник в дом вдовы своего дяди Валентины Фëдоровой и зарубил ее топором.

Осенью 2024 года Саввинова приговорили к 20 годам колонии. Как пишет «Эхо столицы», пока неясно, каким образом он снова оказался на свободе. В то же время SakhaDay сообщает, что Саввинова освободили из колонии 11 июля 2025 года, поскольку он снова заключил контракт с Минобороны РФ. «Уже в сентябре он попал в госпиталь Бурятии как раненый. А оттуда дезертировал в Якутск. С конца сентября я звонила и писала письма в правоохранительные органы и Военную прокуратуру, что он тут в бегах, что он опасен! Но получала лишь отписки», — рассказала журналистам дочь убитой Валентины Фëдоровой.

