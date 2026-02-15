Операция США в Карибском море против Венесуэлы обошлась почти в $3 млрд — Bloomberg

Стоимость развертывания вооруженных сил США в Карибском море в рамках операции «Южное копье», приведшей к захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро, к середине февраля приблизилась к $3 млрд. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные расчеты и данные Пентагона.

По оценке издания, в пиковый период — с середины ноября по середину января — ежедневные расходы на задействованные корабли превышали $20 млн. В разгар развертывания в регионе находилось около 20% надводного флота ВМС США.

Ключевую роль играла авианосная ударная группа во главе с авианосцем Gerald R. Ford, а также две амфибийные группы готовности, включая универсальный десантный корабль-вертолетоносец Iwo Jima. По расчетам Bloomberg Economics, совокупная стоимость развертывания с августа 2025 года приближается к $3 млрд.

При этом бывший финансовый контролер Пентагона Элейн Маккаскер оценила дополнительные расходы операции «Южное копье», включая рейд «Абсолютная решимость», примерно в $2 млрд. В эту сумму входят затраты на эксплуатацию кораблей и авиации, боевые вылеты и израсходованные боеприпасы, но не включены расходы на разведку и киберподдержку.

Администрация Дональд Трамп заявляла, что операция не потребовала дополнительных ассигнований, поскольку задействованные силы уже находились в развертывании. Однако эксперты отмечают, что повышенная интенсивность применения сил и дополнительные выплаты военнослужащим увеличивают фактические расходы сверх заложенных в бюджет 2026 финансового года.

После завершения активной фазы операции против Венесуэлы часть задействованных сил была переброшена на Ближний Восток. Ранее Reuters сообщало, что армия США готовится к возможной продолжительной операции против Ирана в случае соответствующего приказа президента Дональд Трамп. Вашингтон уже направил в регион две авианосные ударные группы во главе с авианосцами Abraham Lincoln и Gerald R. Ford.

