Надежда Иванова

Топ-менеджеры «Роснано», задержанные в Москве, подозреваются в фальсификации отчетности для привлечения 43 млрд рублей — МВД

Пичугина, дрейфовавшего в море 2 месяца с телами родственников, обвинили в нарушении правил безопасности. Ему грозит до 7 лет колонии

«Важные истории»: Российская правозащитница выдумала себе биографию и получила доступ к данным тех, кого преследуют власти

В США массово удаляют страницы с правительственных сайтов с упоминанием ЛГБТ и вакцин

Мусульман заманивают на войну в Украину, обещая бесплатную поездку в Мекку

Обезьяны бонобо распознают, когда человек о чем-то не осведомлен, и пытаются помочь — исследование

В Швеции неизвестный открыл огонь в образовательном учреждении в городе Эребру. Погибли около десяти человек

ЦРУ предложило уволиться всем своим сотрудникам с сохранением зарплаты за восемь месяцев — WSJ

Минтранс России объявил о масштабной проверке российского танкерного флота после аварии в Керченском проливе

Зеленский вновь заявил, что ядерное оружие — единственный гарант безопасности Украины, кроме НАТО, и попросил передать его Украине

Google убрала запрет на применение ИИ для создания оружия

Келлог опроверг информацию о готовности США представить в Мюнхене план мирного урегулирования войны в Украине

В Германии на группу русскоязычных тиктокеров подали заявление в полицию за разжигание ненависти к евреям и украинцам

В Оренбургской области на должность замминистра назначили участника войны в Украине, которого обвиняют в расстреле жителя Бучи

Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда за расследования против США и Израиля

В России почти в два раза меньше стали брать потребительские кредиты

Шесть участников протестов в башкирском Баймаке получили до пяти лет заключения

Прокуратура запросила шесть лет колонии для Елены Блиновской

Крупнейшее белорусское казино зарабатывает миллионы долларов за счет нелегальных ставок и «крышевания» со стороны силовиков — БРЦ

Замгубернатора Ростовской области задержан по делу о превышении полномочий

Деньги к деньгам. Почему мировое неравенство и рост сверхбогатства достигли рекордных значений

The Insider нашел более 6000 экспортеров, торгующих с подсанкционными российскими фирмами и поставщиками ВПК, 4000 из них — из Китая

«Как могли эти ублюдки построить школу на территории базы КСИР?!» Что жители иранского Минаба говорят об ударе по школе

«Самое масштабное сокрытие правды за всю мою взрослую жизнь». Как ЦРУ пыталось замолчать гаванский синдром

Центр 795: The Insider разоблачил новое сверхсекретное подразделение спецслужб, связанное с политическими убийствами за рубежом

Кир Стармер заявил о готовности Великобритании отправить миротворцев в Украину

В Подмосковье задержан администратор Telegram-каналов «Платежный щит» и «Финдозор» по обвинению в вымогательстве биткойна у банков

США проведут отдельные встречи с Россией и Украиной перед возможными совместными переговорами — NBC News

Россия расторгла соглашение с Украиной по безопасности в Азовском море

Депутаты предлагают освободить от призыва срочников, добровольно заключивших контракт с Минобороны и отслуживших полгода

Бывший депутат Госдумы Илья Пономарев стал фигурантом нового уголовного дела о насильственном захвате власти

США заморозили обработку заявлений мигрантов из Латинской Америки и Украины — CBS News

Госдума приняла закон о наказании до пяти лет лишения свободы за уничтожение символики «СВО»

The Guardian: Boeing и Airbus причастны к реэкспорту авиационных запчастей в Россию

