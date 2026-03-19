«Polexit <„польский выход” по аналогии с Brexit. — The Insider> сегодня представляет собой реальную угрозу! Обе конфедерации <консервативные оппозиционные партии „Конфедерация Свобода и Независимость” и „Конфедерация Короны Польской”. — The Insider> и большинство членов партии «Право и справедливость» (PiS) хотят его. Навроцкий — их покровитель. Россия, американская партия MAGA и европейские правые во главе с Орбаном хотят разрушить ЕС. Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их».

Но написано это, по-видимому, с целью связать политических оппонентов с непопулярной среди поляков идеей. За два дня до этого бывший министр по делам Евросоюза в правительстве Матеуша Моравецкого, член PiS Конрад Шиманьский в статье в газете Rzeczypospolita писал о выходе Польши из ЕС как об угрозе, отмечая «полную беззащитность правых перед лицом антиевропейского недовольства». Впрочем, как указывает «Белсат», из всех польский партий только «Конфедерация Короны Польской» (она же «Корона») выступает за выход из ЕС. У этой партии 3 места из 460 в Сейме и ни одного в Сенате. Ни крупнейшая оппозиционная партия PiS, ни президент Навроцкий эту идею не поддерживают. Январский опрос показал, что Polexit одобряют 24,5% респондентов, а против него 67,5%, причем среди сторонников консервативных партий голоса разделились примерно пополам.

В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан часто критикует ЕС и конфликтует с ним, в частности, из-за приема беженцев с Ближнего Востока, поддержки Украины и отношения к правам сексуальных меньшинств. Но о выходе из ЕС не говорил никогда, предлагая вместо этого его реформировать. За выход выступает только праворадикальная партия «Наша Родина» (Mi Hazánk), поддержка которой у избирателей на грани преодоления 5-процентного барьера на парламентских выборах. По разным опросам, за членство в ЕС выступают 70–80% жителей страны.

В Чехии за выход из ЕС выступает младший партнер в правящей коалиции — партия «Свобода и прямая демократия» (SPD) во главе с председателем Палаты депутатов Томио Окамурой (15 из 200 мест в палате, ни одного представителя в Сенате). Крупнейшая же партия в коалиции ANO считает необходимым сохранять членство в ЕС. Поддержка членства по опросам избирателей — около 60%.

Примерно такой же уровень поддержки членства в ЕС показывают опросы общественного мнения в Словакии. Премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что «новые вызовы в мировой политике могут быть решены только на основе членства Братиславы в ЕС и НАТО». К тому же, страна, в отличие от Польши, Чехии и Венгрии, входит в зону евро, что сильно затруднило бы выход, даже если бы власти приняли такое решение.Так что желание восточноевропейских стран покинуть ЕС — очевидный плод фантазии «эксперта» программы Соловьева.