В программе телеканала «Россия 1» «Вечер с Владимиром Соловьевым» ее постоянный участник, бывший украинский политик-коммунист Спиридон Килинкаров прокомментировал заявление премьер-министра Юлии Свириденко о том, что Украина получила от ЕС полный пакет условий для вступления по всем переговорным кластерам:
«Все, что они хотели, уже от ЕС получили. Я имею в виду восточноевропейские страны, которые сидели на дотациях, на вливаниях… Эти страны, судя по всему, уже едут с базара, а Зеленский только собирается на базар ехать…Что сейчас заставляет восточноевропейские страны ставить вопрос фактически о выходе из ЕС?.. В том виде, в котором сейчас существует ЕС, он уже не может обеспечить эти страны теми „плюшками”, которыми они пользовались. Но в то же время ЕС вносит значительные ограничения для этих стран в экологии и в стандартизации. То есть страны не могут заниматься тем, чем могли бы заниматься, потому что они ограничены условиями нахождения в ЕС. Это миллиард просто ограничений…[Но] Зеленский с упертостью осла продолжает настаивать на том, что Украина должна быть в составе Европейского Союза. Это стратегическая цель и задача Зеленского».
Килинкаров не пояснил, какие страны Восточной Европы, по его мнению,собираются выйти из ЕС. Но никакой достоверной информации о такой реальной перспективе хотя бы в одной стране нет. Премьер-министр Польши Дональд Туск 15 марта предупредил в X:
«Polexit <„польский выход” по аналогии с Brexit. — The Insider> сегодня представляет собой реальную угрозу! Обе конфедерации <консервативные оппозиционные партии „Конфедерация Свобода и Независимость” и „Конфедерация Короны Польской”. — The Insider> и большинство членов партии «Право и справедливость» (PiS) хотят его. Навроцкий — их покровитель. Россия, американская партия MAGA и европейские правые во главе с Орбаном хотят разрушить ЕС. Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю все возможное, чтобы остановить их».
Но написано это, по-видимому, с целью связать политических оппонентов с непопулярной среди поляков идеей. За два дня до этого бывший министр по делам Евросоюза в правительстве Матеуша Моравецкого, член PiS Конрад Шиманьский в статье в газете Rzeczypospolita писал о выходе Польши из ЕС как об угрозе, отмечая «полную беззащитность правых перед лицом антиевропейского недовольства». Впрочем, как указывает «Белсат», из всех польский партий только «Конфедерация Короны Польской» (она же «Корона») выступает за выход из ЕС. У этой партии 3 места из 460 в Сейме и ни одного в Сенате. Ни крупнейшая оппозиционная партия PiS, ни президент Навроцкий эту идею не поддерживают. Январский опрос показал, что Polexit одобряют 24,5% респондентов, а против него 67,5%, причем среди сторонников консервативных партий голоса разделились примерно пополам.
В Венгрии премьер-министр Виктор Орбан часто критикует ЕС и конфликтует с ним, в частности, из-за приема беженцев с Ближнего Востока, поддержки Украины и отношения к правам сексуальных меньшинств. Но о выходе из ЕС не говорил никогда, предлагая вместо этого его реформировать. За выход выступает только праворадикальная партия «Наша Родина» (Mi Hazánk), поддержка которой у избирателей на грани преодоления 5-процентного барьера на парламентских выборах. По разным опросам, за членство в ЕС выступают 70–80% жителей страны.
В Чехии за выход из ЕС выступает младший партнер в правящей коалиции — партия «Свобода и прямая демократия» (SPD) во главе с председателем Палаты депутатов Томио Окамурой (15 из 200 мест в палате, ни одного представителя в Сенате). Крупнейшая же партия в коалиции ANO считает необходимым сохранять членство в ЕС. Поддержка членства по опросам избирателей — около 60%.
Примерно такой же уровень поддержки членства в ЕС показывают опросы общественного мнения в Словакии. Премьер-министр Роберт Фицо заявлял, что «новые вызовы в мировой политике могут быть решены только на основе членства Братиславы в ЕС и НАТО». К тому же, страна, в отличие от Польши, Чехии и Венгрии, входит в зону евро, что сильно затруднило бы выход, даже если бы власти приняли такое решение.Так что желание восточноевропейских стран покинуть ЕС — очевидный плод фантазии «эксперта» программы Соловьева.