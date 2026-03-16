Фейк Дмитрия Киселева: Зеленский сначала поддержал атаку на Иран, а теперь выступает против

«Сейчас мы видим, что события на Ближнем Востоке и в регионе Залива разворачиваются очень стремительно. К сожалению, Украина знает, о чем идет речь, слишком хорошо. Хотя украинцы никогда не угрожали Ирану, но иранский режим сам избрал быть сообщником для Путина и снабжал его „шахедами”, причем не только самими дронами, но и технологиями.

Иран предоставлял и другое оружие России. Всего за это время полномасштабной войны россияне использовали против Украины более 57 тысяч ударных дронов типа „Шахед” — против наших людей, против наших городов, против нашей энергетики. Другие народы тоже страдали от террора. Поэтому это справедливо — дать шанс иранскому народу, чтобы избавиться от террористического режима, избавиться и обеспечить безопасность всем народам, страдающим террором происхождением из Ирана.

Наша позиция — она хорошо известна, и Украина говорила об этом неоднократно, в том числе накануне. Важно сохранить как можно больше жизней. Важно не допускать расширения войны. Важно, что Соединенные Штаты настроены решительно. И всегда, когда есть решимость Америки, глобальные преступники слабеют».

13 марта Зеленский встретился с наследным принцем Ирана в изгнании Резой Пехлеви и фактически повторил свой тезис двухнедельной давности:

«Властная вертикаль действительно уже понесла значительные потери, и важно, чтобы иранский режим ни в чем не выиграл и чтобы люди в Иране получили больше защиты жизни и возможностей определять собственную судьбу».

При этом он добавил, что Украина со своей стороны готова в этом помочь.

Киселев, вероятно, отталкивался от сделанного президентом 15 марта на встрече с журналистами заявления о том, что Украина не воюет с Ираном. Но на самом деле Зеленский говорил как раз о той помощи, которую упоминал за два дня до этого на встрече с Резой Пехлеви, а именно об украинских специалистах по противодроновой обороне, направленных в страны Персидского залива:

«Отправлены серьезные команды. Каждая команда — это десятки людей. Это не история о том, что три-четыре человека куда-то просто отправляются для того, чтобы что-то показать. У нас команды серьезные.

Речь не идет о присутствии где-то в операциях. Мы не воюем с Ираном. Речь идет о защите и четкой, полной экспертизе с нашей стороны относительно того, как бороться с „шахедами”.

Безусловно, они должны физически показать, как это работает, и они это покажут. Это первый шаг. Более фундаментальные, долгосрочные договоренности — это Drone deal с этими государствами».

Никаких заявлений о том, что американские и израильские удары по Ирану он не поддерживает, Зеленский не делал.