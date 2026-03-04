Фейк кремлевских СМИ: лишенный российского гражданства стендапер Комиссаренко разочаровался в европейской демократии

Правда, это не совсем «видео, в котором он жалуется». Это фрагмент 7-го выпуска стендап-программы «Давайте вместе сделаем шоу», совместного выступления Комиссаренко с комиками Русланом Белым и Сергеем Детковым. По ходу шоу стендаперы общаются со зрителями в зале, и одна зрительница рассказала, что хочет переехать из Польши в Барселону, потому что там ей больше нравится климат, но ей приходится оставаться в Варшаве и ждать получения польского гражданства. В ответ Комиссаренко с интонациями, не оставляющими сомнения в несерьезности его истории, рассказывает:

— Чтобы вы понимали мою ситуацию, у меня есть только белорусский паспорт. по которому я в розыске. Просто, я не знаю, абсолютно везде, во всех Интерполах, полностью везде, у меня три уголовных дела, и паспорт мой заканчивается через два года полностью. То есть я через два года вообще непонятно кто, понимаете? Я через два года… вот просто у меня паспорт от микроволновки, просто буквально ничего. Я типа не понимаю. Вы знаете, что когда у тебя паспорт меньше года, ты даже на ВНЖ подаваться не можешь. То есть я вообще не знаю, на что я буду готов через год.



— Ты будешь Samsung Комиссаренко.



— СВЧеевич. Да это такая жесть вообще. Я вообще говорю: Европа, я всегда считал, что Европа — это Евросоюз. Вы что? Это же высшая просто степень развития государства, демократия, все эти идеи, сменяемость власти, инклюзивность, вот эта вся прекрасная культура. И что они нам говорили? Боритесь с диктаторами, говорите правду. Выступайте против Лукашенко, против преступника Путина. Я как выступил — меня обложили уголовками, просто я невъездной. Я на сайте ФСБ там какая-то угроза безопасности. Все такие: «А, а где справка об отсутствии судимости?» Я такой: «Так я же говорил…» — «Нет, без справки нельзя. Иди отсюда».

Вот эту насмешку над бюрократической машиной, у которой подчас левая рука не знает, что делает правая, пропагандисты и попытались выдать за разочарование в европейской демократии, хотя комик просто смеется над своими проблемами. Которые, по-видимому, сам же ради комического эффекта преувеличивает, называя себя «невъездным»: в афише на его сайте значатся концерты в ближайшие месяцы в Будапеште, Праге, Вене, Братиславе, Амстердаме, Вильнюсе, Таллинне, Мюнхене, Дрездене, Штутгарте, Дюссельдорфе, Бремене, Ганновере, Софии, Бургасе, Бухаресте, Афинах, Лимассоле, Юрмале. Так что повод для злорадства пропагандисты попросту выдумали, старательно не замечая юмор.

