Фейк кремлевских СМИ: лишенный российского гражданства стендапер Комиссаренко разочаровался в европейской демократии

«Вести» в публикации под заголовком «Стендаперу Комиссаренко разонравилась жизнь в „цветущем европейском саду”» сообщают:
«Известный стендап-комик Слава Комиссаренко из Белоруссии, которого лишили российского гражданства, пожаловался на отношение к нему в Европе.
Комиссаренко опубликовал видео в YouTube, в котором жалуется на разочарование от Евросоюза. По словам стендапера, вера в европейские ценности и демократию у него пошатнулась.
Отныне он не верит властям Евросоюза, которые требуют у комика справку об отсутствии судимости. Между тем, в Белоруссии он „обложен уголовками”.
„Я как выступил... Меня обложили уголовками, я невъездной, я на сайте ФСБ, угроза безопасности...” — жалуется Комиссаренко.
Он напоминает, что европейские лидеры часто призывали граждан РФ и РБ выступать против политического режима, принимать участие в противоправных действиях, обещая поддержку.
Комиссаренко лишили российского гражданства в апреле 2025 года».
Другие кремлевские СМИ наперебой пересказывают ту же новость с заголовками один другого хлеще: «Комик Комиссаренко заявил о разочаровании в Европе» («Рамблер»), «Лишенный гражданства РФ комик Комиссаренко разочаровался в Европе» (URA.ru), «Комик Комиссаренко утратил веру в европейскую демократию» («Взгляд»), «Комик Комиссаренко заявил, что разочаровался в Европе из-за двойных стандартов» («Комсомольская правда») и даже «„Меня обложили уголовками”: Комиссаренко пожаловался на отношение к нему в Европе» (это «Московский комсомолец» пытается создать у читателя впечатление, будто именно в Европе против Комиссаренко возбудили уголовные дела).
Общее у всех этих публикаций не только содержание и плохо скрываемое злорадство, но и еще одна деталь: ни в одной нет ссылки на то самое видео Комиссаренко. Выполняем за кремлевских пропагандистов их работу и исправляем этот досадный недочет, тем более что Комиссаренко действительно все это сказал.
Правда, это не совсем «видео, в котором он жалуется». Это фрагмент 7-го выпуска стендап-программы «Давайте вместе сделаем шоу», совместного выступления Комиссаренко с комиками Русланом Белым и Сергеем Детковым. По ходу шоу стендаперы общаются со зрителями в зале, и одна зрительница рассказала, что хочет переехать из Польши в Барселону, потому что там ей больше нравится климат, но ей приходится оставаться в Варшаве и ждать получения польского гражданства. В ответ Комиссаренко с интонациями, не оставляющими сомнения в несерьезности его истории, рассказывает:
— Чтобы вы понимали мою ситуацию, у меня есть только белорусский паспорт. по которому я в розыске. Просто, я не знаю, абсолютно везде, во всех Интерполах, полностью везде, у меня три уголовных дела, и паспорт мой заканчивается через два года полностью. То есть я через два года вообще непонятно кто, понимаете? Я через два года… вот просто у меня паспорт от микроволновки, просто буквально ничего. Я типа не понимаю. Вы знаете, что когда у тебя паспорт меньше года, ты даже на ВНЖ подаваться не можешь. То есть я вообще не знаю, на что я буду готов через год.
— Ты будешь Samsung Комиссаренко.
— СВЧеевич. Да это такая жесть вообще. Я вообще говорю: Европа, я всегда считал, что Европа — это Евросоюз. Вы что? Это же высшая просто степень развития государства, демократия, все эти идеи, сменяемость власти, инклюзивность, вот эта вся прекрасная культура. И что они нам говорили? Боритесь с диктаторами, говорите правду. Выступайте против Лукашенко, против преступника Путина. Я как выступил — меня обложили уголовками, просто я невъездной. Я на сайте ФСБ там какая-то угроза безопасности. Все такие: «А, а где справка об отсутствии судимости?» Я такой: «Так я же говорил…» — «Нет, без справки нельзя. Иди отсюда».
Вот эту насмешку над бюрократической машиной, у которой подчас левая рука не знает, что делает правая, пропагандисты и попытались выдать за разочарование в европейской демократии, хотя комик просто смеется над своими проблемами. Которые, по-видимому, сам же ради комического эффекта преувеличивает, называя себя «невъездным»: в афише на его сайте значатся концерты в ближайшие месяцы в Будапеште, Праге, Вене, Братиславе, Амстердаме, Вильнюсе, Таллинне, Мюнхене, Дрездене, Штутгарте, Дюссельдорфе, Бремене, Ганновере, Софии, Бургасе, Бухаресте, Афинах, Лимассоле, Юрмале. Так что повод для злорадства пропагандисты попросту выдумали, старательно не замечая юмор.