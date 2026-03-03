Кондратьева-Сальгеро, известная консервативными и пророссийскими взглядами, нередко дает интервью «Вестям» и в поле зрения нашей рубрики «Антифейк» уже попадала: в феврале 2026 года она фальсифицировала данные соцопросов, заявив, что 77% французов не верят в демократические выборы. Нынешнее ее заявление отличается таким же творческим подходом: никаких подтверждений того, что французские лидеры на фоне кризиса в Персидском заливе стали рассматривать возможность возвращения к закупкам российского топлива, нет. Более того, подобных заявлений в последние несколько дней не делали даже представители крупных оппозиционных сил. Видимо, голоса их настолько робкие, что никто, кроме Кондратьевой-Сальгеро, их не слышит.

Ранее о возобновлении поставок российских руководителей говорили представители французского бизнеса, но, к примеру, вице-президент Engie Дидье Олло обуславливал это установлением мира в Украине. Глава Total Energies Патрик Пуянне говорил, что Европа никогда не вернется к довоенным объемам импорта из России, но считал возможной закупку примерно половины прежнего объема. В середине февраля он же заявлял, что его компании в связи с новыми ограничениями ЕС, возможно, придется выйти из проекта «Ямал» по добыче газа в России.

Утверждение Кондратьевой-Сальгеро о панике на французском рынке энергоносителей тоже сильно преувеличено. Французский индекс CAC 40 на фоне роста энергетических рисков снизился примерно на 1,9–2%. Глава Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало отметил, что французская экономика в целом слабо подвержена риску из-за геополитических событий на Ближнем Востоке, и предупредил, что решения по процентным ставкам не должны приниматься только из-за энергоценовых колебаний. Отмечается волатильность на биржевых рынках, но признаков паники, таких как дефицит топлива, очереди, отключения энергии, нет.

