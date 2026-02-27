Фейк Альфреда Коха: телеканал НТВ в 2001 году не был захвачен, а достался «Газпрому» за долги

Действительно, в 1998 году, во время кризиса, вызванного дефолтом по государственным краткосрочным облигациям (ГКО), «Медиа-Мост» взял у банка Credit Suisse First Boston два кредита — на $211,6 млн и на $261,48 млн. Гарантом по кредитам выступил «Газпром». Как писал в июле 2001 года «Коммерсантъ», «Газпром», погасив в ноябре 2000 года первый кредит, получил 16% акций НТВ и 25% плюс одну акцию еще в 23 компаниях «Медиа-Моста». Срок же второго кредита истекал в июле 2001 года, но еще до этого момента «Газпром» получил по решению Мосгорсуда 19% акций НТВ и 25% акций в 23 компаниях «Медиа-Моста», доведя таким образом свою долю до 65% в НТВ и 50% плюс одна акция в остальных компаниях холдинга. В статье об этих событиях «Коммерсантъ» привел точку зрения «Медиа-Моста»:

«В „Медиа-Мосте” к вчерашнему заявлению господина Коха о погашении кредита перед CSFB отнеслись спокойно. „Я очень рад, что 'Газпром' выполнил свои обязательства перед банком и перед нами,— заявил Ъ руководитель пресс-службы ‘Медиа-Моста’ Дмитрий Остальский. — Но только точка была поставлена не сейчас,— считает представитель 'Моста'.— А в ночь с 13 на 14 апреля, когда 'Газпром-медиа' неправовыми и неправедными методами захватил НТВ”. В „Медиа-Мосте” уверены, что у них была возможность погасить долг с помощью медиамагната Теда Тернера (Ted Turner), который вел переговоры с Владимиром Гусинским о возможной покупке пакетов акций в компаниях „Медиа-Моста”. „'Газпром-медиа' эти переговоры испугали, потому что выполнялся политический заказ и было сделано все, чтобы сорвать переговоры”,— считает господин Остальский. На вопрос Ъ, „готов ли был на самом деле господин Тернер выложить такую внушительную сумму” (тогда речь шла о $300 млн), Дмитрий Остальский философски заметил: „А ради чего тогда они вели переговоры? Только ради этого”.

Таким образом, «двух кредитов в дефолте», о которых говорит Кох, не было — ни летом 2000 года, когда якобы начались переговоры о продаже НТВ «Газпрому», ни в январе 2001 года, когда в результате политически мотивированного решения Моковского арбитражного суда служба приставов арестовала акции НТВ, а Кох тут же объявил, что «Газпром» стал владельцем контрольного пакета, ни в апреле того же года, когда Путин на совместной пресс-конференции с Герхардом Шредером заявил, что не может вмешиваться в «спор хозяйствующих субъектов».