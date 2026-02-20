Роберт Эйджи действительно сделал такое заявление; впрочем, в этом нет ничего принципиально нового, он постоянно критикует санкционную политику США. Вот только к Торговой палате США (United States Chamber of Commerce, USCC). существующей с 1912 года, он прямого отношения не имеет.

Эйджи, американец, с 1991 года живущий в России, возглавляет American Chamber of Commerce in Russia (AmCham Russia), созданную в 1994 году. Это независимая некоммерческая организация со штаб-квартирой в Москве, лоббирующая интересы американских компаний, остающихся на российском рынке. Эйджи избран ее главой в 2021 году; в 1990-х годах он работал главой представительства Xerox Corporation в России, позже — на той же должности в Cisco Systems, а затем — советником в российской компании-производителе телекоммуникационного оборудования RTEC и членом совета директоров сети пекарен «Хлеб насущный». AmCham Russia не является подразделением USCC, но она ее аффилированный член. Такие организации, лоббирующие интересы американского бизнеса, действуют во многих странах мира.

Сама USCC поддерживает режим санкций. Она выступает в поддержку рассматриваемого в Конгрессе закона Protecting Americans from Russian Litigation Act («О защите американцев от судебных разбирательств в России»), цель которого — закрыть юридическую лазейку, позволяющую российским истцам взыскивать убытки с американских компаний за их добросовестное соблюдение санкций США и мер экспортного контроля.

