Эвальд-Генрих Герман Конрад Оскар Ульрих Вольф Альфред фон Клейст-Шменцин, будущий издатель и основатель Мюнхенской конференции, в 1940 году, в возрасте 18 лет, действительно стал кандидатом в офицеры вермахта. Он происходил из прусской аристократической семьи потомственных военных. Его родственником был генерал-фельдмаршал Пауль Людвиг Эвальд фон Клейст, во время Второй мировой войны командовавший танковой армией, но в 1944 году отправленный Гитлером в отставку, в том числе из-за мягкого отношения к мирному населению захваченных земель, и умерший в советском плену.

Фон Клейсты не симпатизировали нацизму и не скрывали своих монархических взглядов. Будущий основатель Мюнхенской конференции, дослужившийся в вермахте до старшего лейтенанта и в 1943 году отправленный в тыл после полученного на восточном фронте ранения, принял участие в заговоре против Гитлера. В том же заговоре участвовал и его отец Эвальд Альберт Фридрих Карл Леопольд Арнольд фон Клейст-Шменцин, которого нацисты в 1945 году казнили.

В 1944 году, по плану заговорщиков, фон Клейст должен был во время демонстрации новой военной формы взорвать прикрепленные к поясу гранаты и ценой собственной жизни убить Гитлера. Покушение не состоялось, так как мероприятие с участием Гитлера отменили. После покушения графа фон Штауффенберга в июле 1944 года фон Клейста арестовали, несколько месяцев он провел в концлагере Равенсбрюк, но дело было прекращено из-за отсутствия доказательств; фон Клейста отправили на фронт в Италию. В мае 1945 года он сдался в плен американцам.

Кроме того, корреспондент Антонов, разозлившись из-за слов Зеленского о том, что он моложе Путина, у которого из-за возраста осталось не очень много времени, попытался поставить президенту Украины медицинский диагноз:

«Реальный биологический возраст человека, особенно мужчины, зависит от его отношения к собственному здоровью. А у Зеленского с этим большие проблемы. Он и так-то выглядел, в лучшем случае, по возрасту — теперь же на лице один стаж, а что там внутри — вообще непонятно. Кокаин — сильный анестетик; онемение, сухость и жжение, порошок травмирует слизистую — отсюда машинальное шмыганье носом и неконтролируемые почесывания. Вот он и стоит на трибуне, шмыгая и почесываясь — не факт, что там что-то осталось от перегородки. А еще кокаин блокирует естественную выработку дофамина — отсюда потеря самоконтроля, способности к планированию и верной оценки рисков. Бред, психоз, галлюцинации. Украина во власти тяжело и, похоже, неизлечимо больного человека, у которого неплохие шансы умереть не от возраста, а от последствий употребления или передоза».

В подкрепление этих слов подобрали кадр, где Зеленский действительно шмыгнул носом и коснулся носа рукой. Других симптомов употребления кокаина — покраснения глаз, расширения зрачков, носового кровотечения — что-то не видно, а насморк проще всего объяснить сезонной респираторной вирусной инфекцией. Но Вести недели» легких путей не ищут.